Оголошено дату старту опалювального сезону в Києві



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Незабаром Київ буде з теплом

Опалювальний сезон у Києві розпочнеться 25 жовтня. На повний запуск системи теплопостачання, за технологією, потрібно 7-10 днів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив в ефірі радіо «Київ».

«Наступний тиждень вже буде холодним, тому післязавтра розпочинаємо запуск системи опалення. Наша система теплопостачання - найбільша в Європі, і для того, щоб вона запрацювала на повну потужність, технологічно нам потрібно приблизно 10 днів. А починаємо опалювальний сезон 25 жовтня», - сказав Кличко, якого цитує його пресслужба.

Мер додав, що комунальне підприємство «Київтеплоенерго» цього року замінило понад 80 км зношених тепломереж і роботи тривають.

Також здійснили заміну і ремонт 1,5 тисяч одиниць обладнання на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

Кличко повідомив, що договори на закупівлю газу з НАК «Нафтогаз» підписані. І «Київтеплоенерго» отримало відповідні номінації на газ.

Нагадаємо, раніше Кличко розказав, як кияни можуть економити на сплаті за опалення.

Прем’єрміністр України Олексій Гончарук заявляв, що опалювальний сезон в Україні «почнеться без особливих проблем».

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