Нардеп анонсував суд щодо скасування реєстрації «каплиці» УПЦ МП біля Десятинної церкви



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«Каплиця» на територія Національного музею історії України

Справа слухатиметься в Окружному адміністративному суді міста Києва 10 вересня

У понеділок, 10 вересня, відбудеться судове засідання щодо скасування реєстрації МАФу УПЦ Московського патріархату на території Національного музею історії України у Києві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Ігор Луценко, який ініціював позов.

«Повідомляю, що з достатньо високою ймовірністю у понеділок суд прийме рішення щодо мого позову про скасування реєстрації МАФу, котрий незаконно поставили на території Нацмузею історії на Десятинці.

Кількамісячний судовий марафон має фінішувати», - написав нардеп.

За його словами, міністр культури Євген Ніщук пообіцяв бути на суді, «адже це надзвичайно важливе для Міністерства рішення».

«По-перше, саме Міністерство відповідає з охорону особливо цінних історичних земель, котрі їм ввірені. По-друге, музей – це одна з тих найважливіших для нашої державності установ, котра підконтрольна Мінкульту. По-третє, Міністерство культури бере участь у цьому процесі. На нашій, звісно стороні, отож ми розраховуємо, що наша спільна з урядовими структурами робота дасть плоди», - додав Луценко.

Народний депутат пояснив, що справа слухатиметься в Окружному адміністративному суді міста Києва 10 вересня о 15.00.

Раніше в Мінкульті заявляли що розміщення «каплиці» УПЦ МП на території Національного музею історії України є незаконним, єдиним користувачем земельної ділянки є сам музей.

Нагадаємо, взимку кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

Раніше Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

Згодом обох затриманих архітекторів звільнили з-під варти.

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