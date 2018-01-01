Мінкульт: «каплиця» УПЦ МП розміщена біля Десятинної церкви незаконно
- Сьогодні, 07:29
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Мінкультури візьме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів звернення, спрямовані на захист пам’ятки
Розміщення «каплиці» УПЦ МП на території Національного музею історії України (НМІУ) є незаконним, єдиним користувачем земельної ділянки є сам музей.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.
«Єдиним законним користувачем земельної ділянки станом на сьогодні є Національний музей історії України. Законні права НМІУ, як землекористувача, порушено протиправними діями релігійної громади УПЦ», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Мінкультури візьме участь у розгляді справи та повторно надішле до правоохоронних органів звернення, спрямовані на захист пам’ятки національного значення «Місто Володимира – дитинець стародавнього Києва з фундаментом Десятинної церкви (Церкви Успіння Пресвятої Богородиці) від V-IX століття, IX-XIII століття», між вулицями Володимирська, Велика Житомирська та схилами Старокиївської гори.
Нагадаємо, кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.
Як відомо, Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.
3 лютого у Києві активісти вийшли на мітинг підтримати ув’язнених архітекторів.
У понеділок, 5 лютого, обох затриманих архітекторів звільнили з-під варти.
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