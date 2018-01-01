Суд звільнив другого архітектора у справі про підпал московської «каплиці»

Горбань і Шемотюк мають прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на їхню першу вимогу

Апеляційний суд Києва скасував рішення про взяття під варту Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка у справі про підпал незаконно побудованої каплички Московського патріархату Апеляційний суд обрав Шемотюку, як і раніше Горбаню, запобіжний захід у вигляді взяття під особисту поруку ряду народних депутатів. «Ухвалу слідчого судді



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Фото: Україна молода Засідання Апеляційного суду у провадженні архітекторів Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка

Горбань і Шемотюк мають прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на їхню першу вимогу

Апеляційний суд Києва скасував рішення про взяття під варту Олександра Горбаня та Олексія Шемотюка у справі про підпал незаконно побудованої каплички Московського патріархату

Апеляційний суд обрав Шемотюку, як і раніше Горбаню, запобіжний захід у вигляді взяття під особисту поруку ряду народних депутатів.

«Ухвалу слідчого судді Шевченківського райсуду Києва від 28 січня 2018 року, якою застосовано до підозрюваного Горбаня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 25 березня з одночасним визначенням застави у розмірі 1136 розмірів прожиткового мінімуму — скасувати. Застосувати щодо підозрюваного Горбаня запобіжний захід у вигляді особистої поруки народних депутатів Іллєнка, Кишкар, Петренка, Левус, Луценка, Барни, Корчинської», - заявив суддя Апеляційного суду.

Аналогічне рішення ухвалено і стосовно Шемотюка. Згідно з рішенням суду, Горбань і Шемотюк мають прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду на їхню першу вимогу, не відлучатися з Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, а також повідомляти про зміну свого місця проживання чи роботи. Крім того, підозрювані мають здати на зберігання до відповідних органів влади свої паспорти, паспорти для виїзду за кордон, інші документи, які дають право на виїзд та в'їзд в Україну.

Під час засідання прокурор не заперечив проти задоволення апеляційної скарги та звільнення з-під варти підозрюваних. За його словами, сторона обвинувачення отримала додаткові документи, на підставі яких було зроблено висновок, що обрання запобіжного заходу у вигляді арешту не є обов'язковим.

Нагадаємо, кияни зібрали необхідну кількість голосів під петицією з вимогою знести будівлю церкви Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви в центрі столиці.

Як відомо, Шевченківський районний суд арештував архітекторів Олексія Шемотюка і Олександра Горбаня, яких поліція підозрює у спробі підпалу нелегального «монастиря» Московського патріархату, самовільно збудованого на території Національного музею історії України.

3 лютого у Києві активісти вийшли на мітинг підтримати ув’язнених архітекторів.

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