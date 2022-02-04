Нардеп Тищенко відзначився сексистськими заявами у Київраді (відео)

Звертаючись до конкретної депутатки у залі Тищенко сказав «дівчинка»

На вчорашньому засідання Київради нардеп Микола Тищенко, який з іншими «слугами» прибув на голосування питання створення районних рад у столиці, дозволив собі сексистські висловлювання по відношенню однієї нардепки. Фрагмент виступу нардепа опублікував Олексій Дрон у Facebook.

Звертаючись до однієї конкретної депутатки у залі, Тищенко сказав: «дівчинка».

«Я, як представник киян, впевнений, що такі райради несуть шкоду і розкол, така стратегія є хибною для нашої держави. Адже ми як депутати повинні давати приклад державі і показувати злагодженість. Ми всі розумно ставимося до цих подій, і ви – дівчинка, яка посміхається під час війни», – посміхаючись сказав Тищенко.

Коли у залі почався гул через слова Тищенка, нардеп одразу виправився і сказав: «народний депутат, яка посміхається».

Незважаючи на палкі виступи «слуг», депутати Київради проголосували за створення робочої підготовчої групи, яка до кінця березня повинна напрацювати повноваження майбутніх районних рад та чисельність їхнього складу. Вибори депутатів цих рад мають відбутися 30 жовтня 2022.

Як повідомлялося, нардеп Тищенко та «слуги» влаштували скандал у Київраді і заблокували трибуну.

Також Кличко пояснив, чому треба повернути райради.