Кличко пояснив, чому треба повернути райради

Київрада розпочала процес відновлення райрад у столиці

Київська міська рада ухвалила важливі рішення, які вдосконалять систему управління районами столиці та дозволять зберегти самоврядування в місті. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні ради.

Як вже писав «Главком», депутати проголосували за створення робочої підготовчої групи, яка до кінця березня повинна напрацювати повноваження майбутніх районних рад та чисельність їх складу. І вибори депутатів цих рад мають відбутися 30 жовтня цього року.

Також депутати Київради вирішили, що на перехідний період – до виборів, самоврядні повноваження в районах будуть виконувати структурні підрозділи міського виконавчого органу. Київрада проголосувала і за створення таких підрозділів. За словами мера столиці, це модель – законна і конституційна та працює в більшості обласних центрів України, де є райони.

«Це питання самоврядування. – Ключового базису демократії. Багато мешканців Києва не розуміють що відбувається. – Вони обрали мера і надали йому повноваження вирішувати питання розвитку міста, забезпечення його життєдіяльності. Центральна ж влада намагається позбавити місцеву владу повноважень – при цьому перекладаючи на неї відповідальність за багато питань, які маємо вирішувати спільно, – підкреслив Кличко.

Він нагадав, що мер відповідає за все, від нього кияни вимагають результатів роботи. Тому 10 великих районів столиці, їх глави мають підпорядковуватися меру. Він повинен подавати на затвердження кандидатури керівників районів.

«А вийшло так, що без погодження з мером голів районів звільнили, без погодження – призначили. І вони за тиждень навіть не прийшли, щоб обговорити свою подальшу роботу. Бо їх керівник – не міський голова. Це, підкреслю, – руйнування системи управління в столиці. Щодо райдержадміністрацій – вони залишаються. Але питання життєзабезпечення міста мають керуватися і координуватися міською владою, а не зі сторони. Ухваливши ці рішення сьогодні ми діяли за законом і Конституцією. І перед ухваленням рішень надали можливість депутатам висловитися і обговорити», – зазначив Кличко.

До слова, сьогодні, 3 лютого під час пленарного засідання Київради, на якому розглядали питання відновлення районних рад, «Слуги народу» на чолі з народним депутатом Миколою Тищенком заблокували трибуну.

Як раніше повідомлялося, на засідання Київської міської ради прийшли народні депутати від «Слуги народу».

До слова, Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів київських районний міських державних адміністрацій (РДА). Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

Також мер Києва Віталій Кличко відреагував на рішення Кабміну, який на вчорашньому засіданні погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва, пригрозив президенту Володимиру Зеленському судом.

Нагадаємо, 24 січня уряд змінив порядок призначення голів РДА в Києві та Севастополі. Також повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту закону.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.