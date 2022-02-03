Наказ про нові вибори у Могилянці відкличуть – уряд

Могилянка сама визначатиме своє майбутнє

Міносвіти відкликає наказ щодо проведення нових виборів Президента в Києво-Могилянській Академії. Про це повідомив голова комітету ВР із питань освіти та науки Сергій Бабак, пише zn.ua.

За його словами, наказ МОН про оголошення нового конкурсу на обрання президента Могилянки буде відкликано. Могилянка сама визначатиме своє майбутнє.

«Лише Могилянка могла зібрати ввечері четверга майже на три години в одному залі прем'єр-міністра, голову Верховної Ради, міністра освіти, комітет освіти та науки Верховної ради та представників самої Могилянки», – наголосив Бабак.

Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що почесному Президенту Могилянки В'ячеславу Брюховецькому доручили залагодити усі внутрішні конфлікти.

«Дуже сподіваюся, що це стане жирною точкою у п'ятисерійній історії ректора у Могилянці», – додала вона.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не втручається і не втручатиметься у виборчий процес у академії.

«Домовилися, що університетська спільнота створить робочу групу під патронатом почесного президента Києво-Могилянської академії В'ячеслава Брюховецького, щоб вирішити ситуацію в колективі вишу, щоб уникнути у майбутньому тривалих судових процесів», – написав Шмигаль у соцмережах.

Як повідомлялося, 2 лютого Міносвіти оголосило новий конкурс на заміщення посади президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Раніше міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив про те, що не визнає результатів виборів президента Могилянки.

Згодом студенти Могилянки оголосили страйк через вибори президента закладу.

27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» на дільницю увірвалася група невідомих у масках та викрала скриньку з бюлетенями. Її згодом знайшли поліцейські. Скринька була пошкоджена, але пломбу з неї не зірвали. Друга скринька, яку залили зеленкою, також була неушкодженою. Виборча комісія змогла підбити підсумки виборів, оскільки кількість виданих бюлетенів зійшлася з кількістю бюлетенів, які були в скриньках. За результатами виборів переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента. Тоді жодний із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів.

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