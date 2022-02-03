Київрада розпочала процес відновлення райрад у столиці

Восени 2022 року мають відбутись вибори до районних в місті Києві рад

Підготовча група буде напрацьовувати пропозиції до проєктів рішень про утворення районних у місті Києві рад

У Київській міській раді створено підготовчу групу з питань визначення чисельності та повноважень районних у місті Києві рад та затверджено її персональний склад. Таке рішення підтримали 100 депутатів Київради, повідомляє пресслужба.

Підготовча група буде напрацьовувати пропозиції до проєктів рішень про утворення районних у місті Києві рад, визначення їх чисельності та чисельності їх апарату, а також буде визначати обсяг повноважень цих рад, зазначив заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко.

«Ми усвідомлюємо, що завершення процесу децентралізації у столиці передбачає, в тому числі, утворення районних в місті Києві рад та їх виконавчих органів. Наразі в Києві створено підготовчу групу з питань визначення чисельності та повноважень рад. Буде враховано думку депутатів, службовців, експертів та представників громади щодо утворення ефективних органів місцевого самоврядування в районах. Згодом буде сформовано проєкт рішення та винесено на розгляд профільних постійних комісій Київської міської ради», – зазначив Володимир Бондаренко.

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради додав, що за попереднім таймінгом восени 2022 року мають відбутись демократичні вибори до районних в місті Києві рад із дотриманням основних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

До слова, сьогодні, 3 лютого під час пленарного засідання Київради, на якому розглядали питання відновлення районних рад, «Слуги народу» на чолі з народним депутатом Миколою Тищенком заблокували трибуну.

Як раніше повідомлялося, на засідання Київської міської ради прийшли народні депутати від «Слуги народу».

До слова, Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів київських районний міських державних адміністрацій (РДА). Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

Також мер Києва Віталій Кличко відреагував на рішення Кабміну, який на вчорашньому засіданні погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва, пригрозив президенту Володимиру Зеленському судом.

Нагадаємо, 24 січня уряд змінив порядок призначення голів РДА в Києві та Севастополі. Також повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.



