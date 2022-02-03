Нардеп Тищенко та «слуги» влаштували скандал у Київраді і заблокували трибуну

Кілька депутатів-«слуг» увірвалися до приміщення біля входу до сесійної зали Київради

Депутати вимагали від мера Віталія Кличка перенести розгляд питання про відновлення райрад

Під час пленарного засідання Київради, на якому розглядали питання відновлення районних рад, «Слуги народу» на чолі з народним депутатом Миколою Тищенком заблокували трибуну. Про це стало відомо із засідання Київради.

Заклики мера Віталія Кличка зайняти свої місця депутати ігнорували.

«Слуги» разом з нардепами Миколою Тищенком та Лесею Забуранною заблокували трибуну та вимагали від мера Віталія Кличка перенести розгляд питання про відновлення райрад.

Крім того, кілька депутатів-«слуг» увірвалися до приміщення біля входу до сесійної зали Київради, з якого ведеться трансляція засідання, і влаштували там скандал.

Як раніше повідомлялося, сьогодні, 3 лютого, на засідання Київської міської ради прийшли народні депутати від «Слуги народу».

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів київських районний міських державних адміністрацій (РДА). Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

До слова, мер Києва Віталій Кличко відреагував на рішення Кабміну, який на вчорашньому засіданні погодив звільнення трьох голів районних адміністрацій Києва, пригрозив президенту Володимиру Зеленському судом.

Нагадаємо, 24 січня уряд змінив порядок призначення голів РДА в Києві та Севастополі. Також повідомлялося, якщо народні депутати підтримають законопроєкт «Про столицю», то мер Києва зможе вести лише сесійні засідання ради, а Київську міську державну адміністрацію очолить призначенець президента. Це передбачає пункт 2 статті 14 проєкту Закону.

Нагадаємо, 20 жовтня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту прийняти закон про столицю з урахуванням правок.