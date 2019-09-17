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    У Раду внесли законопроєкт про позачергові вибори мера Києва

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    <p>Вибори у Києві можуть відбутися 8 грудня 2019 року</p> - У Раду внесли законопроєкт про позачергові вибори мера Києва

    Вибори у Києві можуть відбутися 8 грудня 2019 року

    Окрім дати позачергових виборів законопроєкт розмежовує посади столичного мера та голови КМДА

    У Верховну Раду внесли законопроєкт, який передбачає позачергові вибори мера Києва та Київської міської ради 8 грудня 2019 року.

    Текст проєкту «Про внесення змін до Закону України «Про столицю України - місто-герой Київ» з’явився на сайті Ради.

    Окрім дати позачергових виборів документ розмежовує посади столичного мера та голови Київської міської державної адміністрації.

    «Посада голови Київської міської державної адміністрації є не сумісною з будь-якою іншою посадою», - йдеться в законопроєкті.

    Також депутати пропонують ліквідувати районні держадміністрації.

    «Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набрання чинності цим Законом здійснити ліквідацію районних у місті Києві державних адміністрацій та реорганізацію Київської міської державної адміністрації», - зазначається в документі.

    Ініціаторами законопроєкту є 39 народних депутатів, більшість з яких - 36 - представляють правлячу партію «Слуга народу». З трьох інших парламентарів один позафракційний, а двоє з «Опозиційної платформи - за життя».

    Як повідомлялося, депутат від «Слуги народу»  і колишній гендиректор медіахолдигу «1+1 медіа» Олександр Ткаченко просить прем’єра ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА.

    Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

    Зі свого боку, Кличко ініціював консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

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