Прем'єра просять ініціювати аудит діяльності Кличка і КМДА



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Мер Києва Віталій Кличко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Депутат від «Слуги народу», колишній гендиректор медіахолдингу «1+1 Медіа» Ткаченко заявив, що 200 порушених проти чиновників КМДА справ так і не було розслідувано до кінця

Народний депутат із фракції «Слуга народу» Олександр Ткаченко звернувся до Прем’єр-міністра Олексія Гончарука з проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва Віталія Кличка, Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих структур. Про це Ткаченко написав у Facebook.

«Як народний депутат і як киянин, я звертаюся до прем'єр-міністра Олексія Гончарука з депутатським запитом та з проханням ініціювати загальний аудит діяльності мера Києва В.Кличка, Київської міської державної адміністрації та підпорядкованих структур. Аудит був запланований ще за часів Гройсмана, але так і не був проведений», - написав Ткаченко.

На його думку, необхідність масштабної перевірки діяльності влади Києва назріла давно.

«Масові фінансові порушення та бюджетні зловживання вже неодноразово викривалися у ході кожної більш-менш серйозної перевірки. Це стосується як діяльності департаментів КМДА, так і діяльності столичних комунальних підприємств. Майже дві сотні кримінальних справ щодо чиновників КМДА, вже за часів Кличка, так і не були доведені до фінального кінця. Жодного крадія - за ґратами», - зазначив Ткаченко.

За його словами, якщо КМДА і команді Кличка немає чого приховувати, то аудит тільки доведе їхню невинуватість.

Ткаченко висловив переконання, що Київ потребує перезавантаження, і нагадав, що разом з колегами наполягає на невідкладному ухваленні нового закону «Про столицю» і проведенні дострокових виборів міського голови та Київради на його основі.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

Зі свого боку, Кличко ініціював консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.

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