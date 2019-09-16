Кличко vs Богдан. Війна імпровізацій столиця

Батл керівника Офісу президента Андрія Богдана та мера столиці Віталія Кличка у політичному шоу «Свобода слова» Савіка Шустера

Міський голова шукає підтримки закордоном

Хмари над головою глави Київської міської державної адміністрації Володимира Кличка дедалі згущуються. Якщо раніше йому доводилось лише відбиватися від публічних атак з боку Офісу президента, то нині, після погодження Кабінетом міністрів його звільнення з посади, доведеться вживати серйозніших заходів. Допоки президент Володимир Зеленський не підписав погодження уряду, Кличко намагається усіма можливими засобами утриматися у своєму кріслі, тому діє і в юридичній, і в зовнішньополітичній площинах. До речі, за словами керівника Офісу президента Андрія Богдана досі президент не поставив свій підпис з дещо суб’єктивних причин. Так, на питання журналіста ВВС про те, чому досі Зеленський не поставив свій підпис під рішенням уряду про звільнення Кличка, Богдан відповів: «Нам подобається, як він поводиться… (сміється). Не знаю, як переформулювати цю нецензурну фразу… «Лучше ужасный конец, чем ужас без конца» (сміється). Дивимося за ним (сміється)».

Напередодні мер заявив, що збирається розпустити Київраду - він оголосив про консультації з головами депутатських фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень органу місцевого самоврядування – консультації заплановані на 17 вересня, початок о 17:00. Приводом для заяви стала відсутність кворуму для проведення засідання - зареєструвалися всього 46 депутатів зі 120.

«Кворуму немає, на жаль. Чому? Бо «працюють» з багатьма депутатами. Бо підривають і дестабілізують роботу київської влади», - сказав Кличко, який раніше скаржився, що депутатів Київради намагаються підкупити, щоб зірвати засідання.

«І це напередодні початку опалювального сезону, бюджетного процесу. Коли потрібно вирішувати багато питань із забезпечення життєдіяльності міста», - зазначив він.

Неявка депутатів на важливе засідання, де мали розглядатися бюджетні питання, була важливою для опонентів Кличка – аби продемонструвати, що Віталій Володимирович абсолютно не тримає під контролем ситуацію.

Як «працюють» з депутатами

На засіданні 12 вересня не планувалось розглядати жодних потенційно скандальних питань, розказав «Главкому» депутат Київради від «Батьківщини» Володимир Бондаренко. За його словами, домінуючою темою була соціальна: закріплення за муніципальними закладами освіти – школами, дитсадками – певних земельних ділянок, деякі нюанси, пов’язані з прийомом до майнового комплексу міста установ освіти, певні питання пов’язані з державною службою.

За словами депутата, «певні сили» справді активно «працювали» з депутатами. «Мені особисто чотири рази телефонував Олександр Олександрович Омельченко із проханням не йти на засідання Київради 12 вересня. Омельченко і знаю точно. Що (Ілля) Сагайдак проводили таку агітаційну роботу», - розказав Бондаренко і додав, що аналогічні дзвінки отримали усі депутати з його фракції.

Ілля Сагайдак – депутат Київради від фракції «Солідарність». Член постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами

У результаті на засідання від «Батьківщини» прийшли лише шестеро депутатів з 17-ти, при тому, що про свою неявку з причини відсутності у місті заздалегідь попередили лише троє депутатів з «Батьківщини». «Напередодні ми зібралися на засідання фракції, обговорили усі питання і домовилися йти на сесію, - зазначив Бондаренко. – Ми говорили, зокрема, що неявка і непроведення сесії Київради – це єдиний привід абсолютно законно оголосити вибори в Києві дотерміново. Інших приводів я не бачу».

За інформацією депутата з «Батьківщини», балотуватися у мери збираються, зокрема, сам і Сагайдак, і 81-річний Олександр Омельченко, і Сергій Гусовський (голова групи «Київська команда», відомий ресторатор).

Кличко відбивається і нападає

Ретельно продуманого плану дій у Віталія Кличка немає. «На імпровізації можна реагувати тільки імпровізаціями», - коротко прокоментував «Главкому» радник Кличка Дмитро Білоцерковець.

На думку юриста, експерта Асоціації українських моніторів дотримання прав людини Михайла Каменєва, варіантів дій у правовому полі у Кличка практично не лишилося. «Є конституційне подання від народних депутатів – його подали в останній день, коли це можна було зробити. Якщо справи будуть розвиватись швидко, це рішення допоможе Кличку. Якщо ж рішення буде винесено через півроку, то фактично не матиме сенсу», - зазначив він.

Народні депутати від різних фракцій VIII скликання 28 серпня звернулись до Конституційного Суду із поданням щодо надання офіційного тлумачення Основного Закону у частині здійснення місцевого самоврядування та державної влади в столиці. Зокрема, йдеться про тлумачення двох питань: Чи має право президент звільнити голову КМДА, який є обраним київським міським головою?

Чи може президент призначити іншу особу на посаду голови КМДА, ніж та, що була обрана київським міським головою?

За словами експерта, якщо вибори столичного голови відбудуться, і Кличко їх програє, то рішення КСУ йому нічим не допоможе: «Він хіба що зможе отримати компенсацію у кілька десятків тисяч гривень за вимушений прогул». У випадку ж перемоги на виборах, то постане питання його призначення головою КМДА, і от у цьому випадку, переконаний експерт, Кличко зможе використати тлумачення КСУ, якщо воно буде на його користь.

На уточнююче запитання «Главкома» про правомірність погодження Кабміну рішення щодо відсторонення Кличка на тлі того, що попередній уряд у такому погодженні відмовив, юрист зазначив, що рішення уряду Гончарука є правомірним.

Крім того, Кличко взявся шукати підтримку поза межами країни – у американських та європейських політиків, які пам’ятають Кличка ще з часів його успішної спортивної кар’єри. Так, 10 вересня разом із братом Володимиром кличко поїхав у Берлін на захід «Bild100» ,де поспілкувався з лідером партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауер, міністром закордонних справ Німеччини Хайко Маасом та спеціальним радником президента Єврокомісії з питань України Елмаром Броком.

Перед тим, 6 вересня, Кличко поспілкувався із головою Австрійської народної партії Себастьяном Курцом.

Одночасно Кличкові потрібно ще встигати відбиватися від нападок з боку Богдана і його команди. А нападок чимало. В кінці літу набула чималого резонансу інформація про те, що нібито голові Офісу президента Андрію Богдану адвокат одного із впливових людей, з яким нібито перебуває у змові Кличко, пропонував хабар, що вираховується у десятках мільйонів доларів. Джерела у команді очільника столиці розказали «Главкому», що історія із нібито пропозицією Богдану отримувати не багато не мало $20 млн на місяць просто за те, щоб не чіпати Кличка, - плід фантазії Вавриша. «Припускаю, що цю історію на рівному місці вигадав Вавриш, переконливо розповів її Богдану, а той за неї учепився і переказав журналістам», - зазначив співрозмовник.

Після брифінгу Богдана, на якому той розповів історію про пропозицію хабара, Кличко звернувся до НАБУ із проханням розслідувати оприлюднену керівником ОП інформацію, було відкрито відповідне провадження. Як стало відомо «Главкому», досі на допитах по одному разу побували і Кличко, і Богдан. Слідство триває.

Особливо скандальним стало відео, яке з’явилось у соцмережах в кінці серпня: на ньому Кличко присутній на святкуванні дня народження скандального забудовника Вадима Столара, якого називають земельним куратором столиці (зокрема, його пов’язують із аферою «Еліта-Центру»; нині ексрегіонал Столар – нардеп від ОПЗЖ, - «Главком») в одному з київських ресторанів, і говорить тост про дружбу. Пікантність ситуації полягає у тому, що напередодні радник президента Ткаченко звинуватив Кличка у відсутності контролю над Києвом. За словами Ткаченка, усі питання стосовно забудови міста вирішує Столар, який не є навіть чиновником. Кличко ж у свою чергу відхрещувався від зав’язків зі Столаром і стверджував: «Він мені не друг».

У кого конфлікт

На погляд джерела з оточення Кличка, із главою Офісу президента глибокого особистого конфлікту у Кличка немає. «За Богданом стоїть Андрій Портнов, а от із Портновим у Кличка значний конфлікт ще із часів Майдану», - зазначило джерело, однак суть конфлікту розкривати відмовилось.

У Кличка стверджують, що значну роль в історії з можливою зміною влади у столиці зіграв забудовник Андрій Вавриш, бізнес-партнер Андрія Богдана. Саме його, за даними ЗМІ, олігарх Ігор Коломойський призначив його разом із Ткаченком «смотрящіми» за усіма мажоритарниками від «Слуги народу», які балотувалися у столичних округах.

З 2010 по 2015 роки Вавриш працював у КМДА заступником директора Департаменту – начальником служби містобудівного кадастру Департаменту містобудування та архітектури. Чотири роки тому Кличко його звільнив за корупційні зловживання (за даними ЗМІ, незаконна видача документів на забудову), однак офіційна причина – за власним бажанням

З часів свого звільнення Вавриш нібито ненавидить Кличка. За словами джерела, саме Вавриш постійно твердить Богдану, що Кличко – неефективний глава КМДА, який погруз у корупції. І нібито саме Вавриш умовляє свого знайомого, відомого медіа-менеджера, гендиректора медіахолдингу «1+1 media», радника президента Олександра Ткаченка, що той зможе стати найкращим головою КМДА.

Ткаченко, Холодов чи …?

Сам Ткаченко неодноразово казав журналістам, що не претендує на крісло очільника голови КМДА. Водночас ЗМІ досі називають його одним з двох найбільш вірогідних кандидатів на цю посаду. Про те, хто такий Ткаченко, відомо досить багато: довірена особа Коломойського, справді талановитий менеджер, гендиректор «1+1 media».

Про другого ймовірного кандидата на посаду Андрія Холодова інформації про цю людину у відкритих джерелах небагато. Підприємець, пройшов до Верховної Ради по списку «Слуги народу» - під номером 22.

Втім, сьогодні з’ясувалось, що є й інші варіанти. Так, сьогодні ВВС опублікувало інтерв’ю з Андрієм Богданом, у якому той зізнався, що готового кандидата на місце Кличка у Офіса президента немає, після чого зробив приголомшливу заяву. «Є багато неготових… Найменша проблема в цьому всьому - це кандидати (сміється). Кандидатур багато. Може, я навіть піду», - зазначив він.

«Я ніколи над цим серйозно не задумувався, але от останні події показали, що аудиторія бачить опонентом Кличка Богдана. Я вважаю, що для мене це спуститися на декілька сходинок вниз. З іншого боку, я свою функцію вже майже виконав - як перша ступінь ракети, яка виводить її на орбіту, - я вже її майже вивів. І мені треба зайнятись чимось серйозним», - зазначив він.

Разом із тим, керівник ОП підкреслив, що у команди є чіткий план дій щодо оновлення місцевої влади. «Ми тільки виглядаємо слонами в посудній лавці, але ми кожне питання пропрацьовуємо, вибудовуємо, ми розуміємо наступний крок, і третій, і четвертий. Зараз ми вибудовуємо алгоритм дій. Ми розуміємо, що суспільство просто вимагає перезавантаження місцевої влади. Але яким шляхом іти, щоб не дати в штангу по дорозі, ми поки що не вирішили», - додав він.