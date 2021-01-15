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    Наслідки негоди: в центрі Києва зіткнулися десять автівок (фото)

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    Автомобілі отримали незначні пошкодження - Наслідки негоди: в центрі Києва зіткнулися десять автівок (фото)
    Автомобілі отримали незначні пошкодження
    Фото: dtp.kiev.ua

    На невеликій ділянці вулиці Антоновича сталися три ДТП

    Сьогодні, 15 січня, на вулиці Антоновича в центрі Києва сталися відразу три дорожньо-транспортні пригоди.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

    Всього в аварію потрапили десять автомобілів: в одній ДТП – три автівки, в другій – п’ять, у третій – дві.

    Відстань між усіма ДТП - близько 100-150 м.

    На місці працювала поліція.

    Через ДТП рух було серйозно ускладнено.

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    Наслідки негоди: в центрі Києва зіткнулися десять автівок (фото)
    Наслідки негоди: в центрі Києва зіткнулися десять автівок (фото)
    Наслідки негоди: в центрі Києва зіткнулися десять автівок (фото)
    Наслідки негоди: в центрі Києва зіткнулися десять автівок (фото)
    Наслідки негоди: в центрі Києва зіткнулися десять автівок (фото)

    Як повідомлялося, за минулу добу, 14 січня, на столичну лінію 102 надійшло 249 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

    Ввечері 14 січня біля станції метро «Чернігівська» водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ автомобіль снігопад
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