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    Через снігопад за минулу добу в Києві сталося майже 250 ДТП

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    Снігопад став однією з причин масових ДТП - Через снігопад за минулу добу в Києві сталося майже 250 ДТП
    Снігопад став однією з причин масових ДТП
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Патрульні забезпечили супровід спеціалізованої техніки містом для швидкого прибирання наслідків негоди

    За минулу добу, 14 січня, на столичну лінію 102 надійшло 249 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Однією з причин ДТП є інтенсивний снігопад і ожеледиця.

    Повідомляється, що задля вчасного та безперешкодного прибирання наслідків негоди патрульні забезпечили супровід спеціалізованої техніки містом.

    12 адміністративних матеріалів склали інспектори відділу безпеки дорожнього руху на посадових осіб підприємств, відповідальних за стан вулично-шляхової мережі.

    Як повідомлялося, у Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод

    Увечері 14 січня біля станції метро «Чернігівська» водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.

    Всього в Україні 14 січня до поліції надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ дороги автомобіль снігопад
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