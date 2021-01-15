Через снігопад за минулу добу в Києві сталося майже 250 ДТП

Снігопад став однією з причин масових ДТП

Патрульні забезпечили супровід спеціалізованої техніки містом для швидкого прибирання наслідків негоди

За минулу добу, 14 січня, на столичну лінію 102 надійшло 249 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Однією з причин ДТП є інтенсивний снігопад і ожеледиця.

Повідомляється, що задля вчасного та безперешкодного прибирання наслідків негоди патрульні забезпечили супровід спеціалізованої техніки містом.

12 адміністративних матеріалів склали інспектори відділу безпеки дорожнього руху на посадових осіб підприємств, відповідальних за стан вулично-шляхової мережі.

Як повідомлялося, у Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод.

Увечері 14 січня біля станції метро «Чернігівська» водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.

Всього в Україні 14 січня до поліції надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП.