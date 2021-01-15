Через снігопад за минулу добу в Києві сталося майже 250 ДТП
Патрульні забезпечили супровід спеціалізованої техніки містом для швидкого прибирання наслідків негоди
За минулу добу, 14 січня, на столичну лінію 102 надійшло 249 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.
Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.
Однією з причин ДТП є інтенсивний снігопад і ожеледиця.
Повідомляється, що задля вчасного та безперешкодного прибирання наслідків негоди патрульні забезпечили супровід спеціалізованої техніки містом.
12 адміністративних матеріалів склали інспектори відділу безпеки дорожнього руху на посадових осіб підприємств, відповідальних за стан вулично-шляхової мережі.
Як повідомлялося, у Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод.
Увечері 14 січня біля станції метро «Чернігівська» водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.
Всього в Україні 14 січня до поліції надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП.