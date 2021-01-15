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    На Південному мосту занесло фуру: рух було заблоковано (відео)

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    Комунальники прибрали вантажівку з мосту - На Південному мосту занесло фуру: рух було заблоковано (відео)
    Комунальники прибрали вантажівку з мосту
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Водій вантажівки не впорався з керуванням через ожеледицю

    Сьогодні, 15 січня, вранці на Південному мосту в Києві занесло вантажівку. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 6 години ранку. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    Зі слів водія, він не впорався з керуванням через погіршення дорожніх умов.

    Під час заносу вантажівка MAN «склалася», а результатом цього стало заблоковане кермо та пробитий паливний бак. А ще — незручності для інших учасників руху у вигляді двох заблокованих смуг для руху.

    Подолати наслідки та звільнити міст допомогли патрульні відділу безпеки дорожнього руху та комунальники. Прибрати вантажівку вдалося за 40 хвилин.

    Як повідомлялося, у Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод

    Увечері 14 січня біля станції метро «Чернігівська» водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.

    Всього в Україні 14 січня до поліції надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки міст
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