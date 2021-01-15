На Південному мосту занесло фуру: рух було заблоковано (відео)

Водій вантажівки не впорався з керуванням через ожеледицю

Сьогодні, 15 січня, вранці на Південному мосту в Києві занесло вантажівку. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 6 години ранку. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Зі слів водія, він не впорався з керуванням через погіршення дорожніх умов.

Під час заносу вантажівка MAN «склалася», а результатом цього стало заблоковане кермо та пробитий паливний бак. А ще — незручності для інших учасників руху у вигляді двох заблокованих смуг для руху.

Подолати наслідки та звільнити міст допомогли патрульні відділу безпеки дорожнього руху та комунальники. Прибрати вантажівку вдалося за 40 хвилин.

Як повідомлялося, у Києві 14 січня станом на 19:00 поліція зареєструвала 159 дорожньо-транспортних пригод.

Увечері 14 січня біля станції метро «Чернігівська» водій Skoda служби таксі Bolt вирішив розвернутися через трамвайні колії та налетів на відбійник.

Всього в Україні 14 січня до поліції надійшло понад 1200 повідомлень про ДТП.