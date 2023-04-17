У центрі Києві стався масштабний потоп (відео)

Бульваром Миколи Міхновського тече вода

Через аварію на водопровідній мережі у столиці вода дісталася і до Печерського району. Про це свідчать відео у місцевих Telegram-каналах.

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На відео видно як проїжджою частиною дорони на бульварі Миколи Міхновського тече вода.

У КМДА повідомили, що рух однією полосою вулиці Курганівської обмежено.

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Через пошкодження водопровідної мережі на вулиці Курганівській, 3 стався витік води на проїжджу частину.

«Фахівці «Київводоканалу» виконуватимуть ремонтні роботи, які передбачають розриття на тротуарі. Пошкодження намагатимуться усунути якомога швидше», – додали в КМДА.

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