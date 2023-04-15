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На Київщині чоловік, спускаючись у затоплений підвал, загинув від ураження струмом

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
На Київщині чоловік, спускаючись у затоплений підвал, загинув від ураження струмом
У Пісківці Київської області внаслідок ураження струмом загинув чоловік
фото з відкритих джерел

29-річний молодик із власної необережності увімкнув світло

У Пісківці Київської області внаслідок ураження струмом загинув чоловік. Спускаючись у підвал він із власної необережності увімкнув світло.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов. Мешканців регіону закликали бути обережними.

«У Пісківці чоловік загинув від ураження струмом. Спускаючись у затоплений підвал, 29-річний молодик із власної необережності увімкнув світло. Від ураження струмом він загинув на місці. Закликаю громадян дотримуватись правил техніки безпеки. Бережіть себе і своє життя», – закликав Нєбитов.

Як повідомлялося, 15-18 квiтня на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження підвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 м.

Зазначимо, станом на ранок 15 квітня спостерігається сезонне підняття рівня води в річках на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, що в Іванкові Київської області, де у четвер, 13 квітня, через рясні дощі підтопило тимчасову переправу до селища, ситуація наразі лишається напружено. Під воду пішли декілька прогулянкових зон, які розташовані поблизу Дніпра. 

Теги: Київщина струм чоловік повінь

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