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Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео)
Деякі райони Київщини залишаються підтопленими
фото з відкритих джерел

ДСНС запевняє, що ситуація із підтопленнями контрольована

Через сильні опади та підняття рівня води в річках залишаються підтопленими деякі райони Київщини. Вода затопила столичні парки та берегову зону, а в області розлилася вулицями та заблокувала під'їзди до житлових будинків. Локальні підтоплення зафіксували у Броварському, Вишгородському та Бучанському районах. 

Київ

У Києві через підняття води у Дніпрі затопило парк «Наталка», що в Оболонському районі, та всю берегову зону. Під водою опинилася частина набережної від самого парку до Поштової площі. Також частково підтоплено острів Оболонський, парк «Прирічна» та «Муромець». Гідрослужби працюють у посиленому режимі. 

Повінь у Києві
Повінь у Києві
фото: Dina Usenko

Місцеві мешканці публікують фото потопу в мережі та жартують про «затоку Оболонь» і «Оболонський аквапарк».

Затоплена Оболонь
Затоплена Оболонь
фото з відкритих джерел
Затоплена Оболонь
Затоплена Оболонь
фото з відкритих джерел
Оболонський аквапарк
Оболонський аквапарк
фото з відкритих джерел

Кияни вже відкрили купальний сезон та пірнають на підтоплених набережних столиці. Користувачі у коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень з Водохрещем.

У «Київводоканалі» попередили, що водопровідна вода може змінити колір на злегка жовтуватий унаслідок паводку. Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність, запевнили у комунальному підприємстві.

Так, під водою опинився парк «Муромець» на Трухановому острові. Це видовище кияни зняли з допомогою дрона. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики повністю затоплені.

Броварський район

У ДСНС України ситуацію щодо підйому рівня води на Київщині називають контрольованою та постійно здійснюють моніторинг. Рятувальники продовжують чергувати у Броварському районі, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків. Співробітники ДСНС доставляють місцевих жителів до суходолу та відкачують воду в будинках. 

Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС України у Київській області
Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 2
Фото: ДСНС України у Київській області

Фахівці ДСНС здійснили обліт території підтопленого району та показали масштаби наслідків весняного паводку.

Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 3
фото: ДСНС України у Київській області

Місцеві мешканці в Мережі публікують відео, як вони добираються до своїх домівок через «озера» на легковиках.

Затопило і село Погреби.

Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 4
фото: Telegraf
Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 5
фото: Telegraf

Вишгородський район

Ситуація із стихійним лихом залишається напруженою в Іванкові, що в Вишгородському районі. Через тривалі опади там розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці. У селищі через паводок також затопило тимчасову переправу. Тому об’їзд до Іванкова тимчасово здійснюється через село Кухарі.

Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 6
фото: Андрій Нєбитов

Поліцейські та рятувальники допомагають місцевим жителям подолати стихійне лихо. На місці працюють служби по очищенню водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 7
фото: Андрій Нєбитов
Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 8
фото: Андрій Нєбитов

Бучанський район

У Бучанському районі Київської області з берегів вийшли річки Буча та Ірпінь, заплави яких нині затоплено. Є ризики часткового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок переважно у прирічкових населених пунктах, повідомили в Бучанській міській раді. Підвищена небезпека зберігатиметься щонайменше до 17 квітня.

Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 9
фото: Бучанська міська рада
Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео) фото 10
фото: Бучанська міська рада

Нагадаємо, що в понеділок, 17 квітня, Україну продовжить заливати дощами. В «Укргідрометцентрі» прогнозують, що опади будуть у західних та південних областях, на решті території – сухо. На заході очікуються шквальні дощі.

Теги: стихійні лиха Київщина Київ повінь

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