Наслідки весняного водопілля: як велика вода затопила Київщину (фото, відео)

ДСНС запевняє, що ситуація із підтопленнями контрольована

Через сильні опади та підняття рівня води в річках залишаються підтопленими деякі райони Київщини. Вода затопила столичні парки та берегову зону, а в області розлилася вулицями та заблокувала під'їзди до житлових будинків. Локальні підтоплення зафіксували у Броварському, Вишгородському та Бучанському районах.

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Київ

У Києві через підняття води у Дніпрі затопило парк «Наталка», що в Оболонському районі, та всю берегову зону. Під водою опинилася частина набережної від самого парку до Поштової площі. Також частково підтоплено острів Оболонський, парк «Прирічна» та «Муромець». Гідрослужби працюють у посиленому режимі.

Повінь у Києві фото: Dina Usenko

Місцеві мешканці публікують фото потопу в мережі та жартують про «затоку Оболонь» і «Оболонський аквапарк».

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Затоплена Оболонь фото з відкритих джерел

Затоплена Оболонь фото з відкритих джерел

Оболонський аквапарк фото з відкритих джерел

Кияни вже відкрили купальний сезон та пірнають на підтоплених набережних столиці. Користувачі у коментарях жартують, що хлопці переплутали Великдень з Водохрещем.

У «Київводоканалі» попередили, що водопровідна вода може змінити колір на злегка жовтуватий унаслідок паводку. Цей показник впливає на якість води лише візуально і не свідчить про її небезпечність, запевнили у комунальному підприємстві.

Так, під водою опинився парк «Муромець» на Трухановому острові. Це видовище кияни зняли з допомогою дрона. На кадрах видно, що зона відпочинку, альтанки, кафе та спортивні майданчики повністю затоплені.

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Броварський район

У ДСНС України ситуацію щодо підйому рівня води на Київщині називають контрольованою та постійно здійснюють моніторинг. Рятувальники продовжують чергувати у Броварському районі, де поблизу села Погреби вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків. Співробітники ДСНС доставляють місцевих жителів до суходолу та відкачують воду в будинках.

фото: ДСНС України у Київській області

Фото: ДСНС України у Київській області

Фахівці ДСНС здійснили обліт території підтопленого району та показали масштаби наслідків весняного паводку.

фото: ДСНС України у Київській області

Місцеві мешканці в Мережі публікують відео, як вони добираються до своїх домівок через «озера» на легковиках.

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Затопило і село Погреби.

фото: Telegraf

фото: Telegraf

Вишгородський район

Ситуація із стихійним лихом залишається напруженою в Іванкові, що в Вишгородському районі. Через тривалі опади там розмило дамбу місцевого ставка, водою затопило вулиці. У селищі через паводок також затопило тимчасову переправу. Тому об’їзд до Іванкова тимчасово здійснюється через село Кухарі.

фото: Андрій Нєбитов

Поліцейські та рятувальники допомагають місцевим жителям подолати стихійне лихо. На місці працюють служби по очищенню водовідвідних каналів. Рівень води поступово знижується, повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

фото: Андрій Нєбитов

фото: Андрій Нєбитов

Бучанський район

У Бучанському районі Київської області з берегів вийшли річки Буча та Ірпінь, заплави яких нині затоплено. Є ризики часткового затоплення низьких ділянок садово-дачної забудови, присадибних ділянок переважно у прирічкових населених пунктах, повідомили в Бучанській міській раді. Підвищена небезпека зберігатиметься щонайменше до 17 квітня.

фото: Бучанська міська рада

фото: Бучанська міська рада

Нагадаємо, що в понеділок, 17 квітня, Україну продовжить заливати дощами. В «Укргідрометцентрі» прогнозують, що опади будуть у західних та південних областях, на решті території – сухо. На заході очікуються шквальні дощі.