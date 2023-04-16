Підтоплення на Київщині: рятувальники показали відео з висоти пташиного польоту

У Броварському районі внаслідок підтоплення заблоковано деякі дороги та під'їзди до житлових будинків

Сьогодні, 16 квітня, на території Київської області працівники Державної служби з надзвичайних ситуації у межах моніторингу підняття рівня води здійснили обліт території Броварського району. Фото та відео з висоти пташиного польоту рятувальники поділилися на Facebook-сторінці.

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«Поблизу села Погреби (Броварського району – ред.) вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків», – йдеться в повідомленні.

Однак за результатами моніторингу, ситуація з підняттям рівня води наразі контрольована.

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Рятувальники допомагали місцевим мешканцям, доставляючи їх до суходолу, та відкачували воду в житлових будинках.

Нагадаємо, що в Києві помітні наслідки сезонного підняття рівня води. На набережній житлових масивів Русанівка та Березняки вода піднялися вище, ніж зазвичай.

Раніше повідомлялося, що рівень водопілля у столиці цієї весни значно вищий за минулорічний. Житловим масивам з багатоквартирними будинками та промисловим об’єктам загрози він не несе. Але ризик підтоплень існує для окремих територій. Влада просить тих, хто мешкає поряд з водоймами, врахувати прогнози синоптиків та підготуватись до імовірних підтоплень: перенести найцінніші речі на верхні поверхи приватних будівель, вимкнути електрику, газ, побутові прилади.

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До слова, п’ять областей України потерпають від масштабних підтоплень. Унаслідок цього, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів.