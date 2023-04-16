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Підтоплення на Київщині: рятувальники показали відео з висоти пташиного польоту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Підтоплення на Київщині: рятувальники показали відео з висоти пташиного польоту
Ситуація з підняттям рівня води наразі контрольована
фото: ДСНС

У Броварському районі внаслідок підтоплення заблоковано деякі дороги та під'їзди до житлових будинків

Сьогодні, 16 квітня, на території Київської області працівники Державної служби з надзвичайних ситуації у межах моніторингу підняття рівня води здійснили обліт території Броварського району. Фото та відео з висоти пташиного польоту рятувальники поділилися на Facebook-сторінці.

«Поблизу села Погреби (Броварського району – ред.) вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків», – йдеться в повідомленні.

Однак за результатами моніторингу, ситуація з підняттям рівня води наразі контрольована.

Рятувальники допомагали місцевим мешканцям, доставляючи їх до суходолу, та відкачували воду в житлових будинках.

Нагадаємо, що в Києві помітні наслідки сезонного підняття рівня води. На набережній житлових масивів Русанівка та Березняки вода піднялися вище, ніж зазвичай. 

Раніше повідомлялося, що рівень водопілля у столиці цієї весни значно вищий за минулорічний. Житловим масивам з багатоквартирними будинками та промисловим об’єктам загрози він не несе. Але ризик підтоплень існує для окремих територій. Влада просить тих, хто мешкає поряд з водоймами, врахувати прогнози синоптиків та підготуватись до імовірних підтоплень: перенести найцінніші речі на верхні поверхи приватних будівель, вимкнути електрику, газ, побутові прилади.

До слова, п’ять областей України потерпають від масштабних підтоплень. Унаслідок цього, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів.

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Теги: рятувальники відео стихійні лиха

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