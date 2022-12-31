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Наслідки ворожої атаки на Київ: деталі (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Наслідки ворожої атаки на Київ: деталі (фото)
Ворожий металобрухт зруйнував столичний готель
фото: Facebook/ДСНС України

Ракети окупантів влучили у чотирьох районах столиці, унаслідок чого одна людина загинула, 22 – постраждало

Сьогодні, 31 грудня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на столицю. Є влучання за кількома адресами у Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах. Одна людина загинула, 22 – постраждало. Про це повідомили в ДСНС.

У Солом’янському районі за однією адресою, унаслідок падіння уламку ракети, між трьома будинками було пошкоджено газову трубу. Дві особи постраждало. За іншою адресою, ракета влучила у приватний будинок, який зруйновано. Одна людина загинула та п'ять – постраждало.

У Голосіївському районі за однією адресою, унаслідок попадання уламку ракети у город приватного сектору, частково пошкоджено допоміжні будівлі. За іншою адресою, унаслідок потрапляння уламків збитої ракети на спортивний майданчик, вибито шибки в адміністративних будівлях. Потрепілих немає.

У Печерському районі, унаслідок влучання ракети, сталось руйнування секції недіючого готелю з першого по п'ятий поверхи. Одна людина постраждала.

У Дніпровському районі, за двома адресами уламки ракети потрапили у зелену зону. Жертв та постраждалих немає.

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За даними медичної служби, загалом, одна людина загинула, 22 – постраждало. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

Також на місцях подій було задіяно рятувальників (55 чоловіків особового складу) та 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

До слова, у Національному палаці мистецтв «Україна» через ракетну атаку росіян повилітали шибки

Нагадаємо, російська ракета 31 грудня влучила у готель «Алфавіто» в центрі Києва.

У  Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. В Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок. 

О 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Раніше повідомлялося, що під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет.

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Теги: Київ ракета

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