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Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити

Надія Карбунар
glavcom.ua
Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити
ППО знищили 12 ракет з 20
фото з відкритих джерел

Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування

Під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала понад три години. 

Також 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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