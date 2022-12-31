Новорічний терор окупантів: Залужний повідомив, скільки ракет вдалося збити

Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування

Під час масованого удару росіян по цивільним об’єктам 31 грудня було знищено 12 ракет. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 6 цілей в межах Київської, 5 – Житомирської та 1 – Хмельницької областей. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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«Попередньо, противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня в Україні було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала понад три години.

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Також 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.