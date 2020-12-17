Наступного року в Києві з’явиться новий пішохідний міст

У річному звіті мер Києва Віталій Кличко не оминув увагою тему столичних парків

У 2020 році у Києві було відремонтовано 80 парків і скверів. 86 зелених зон отримали статус парку чи скверу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив, звітуючи про результати роботи міської влади за рік.

«Оновлення зелених зон та створення нових – в пріоритеті міської влади. Цього року ми відремонтували 80 парків та скверів. Рішенням Київради в 2020 році 86 зелених зон отримали статус парку чи скверу. Загалом з 2015 року такий статус отримали 484 зелених зони. Усього за 6 років у столиці оновили 494 парки та сквери», – сказав Кличко.

Він нагадав, що в 2020 році у столиці, зокрема, відремонтували центральну частину парку Партизанської слави. Після капітального ремонту відкрили першу чергу парку «Совки» у Святошинському районі. Оновили і другу чергу парку «Троєщина», вхідну групу на Труханів острів, чимало інших парків і скверів.

Віталій Кличко розповів про відремонтовані столичні парки. Фото: пресслужба мера Києва

Продовжується і реконструкція столичного зоопарку. «Оновили і відкрили цього року першу чергу зоопарку з гарною вхідною групою, новим універсальним вольєром для тварин і птахів, з медпунктом і вбиральнями, гарними озерами. Обладнали новий сучасний паркінг на 435 авто, який ми відкрили біля зоопарку», – зазначив Кличко.

Також мер нагадав, що восени у парку «Володимирська гірка» встановили новий фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла.

Встановили в столиці цього року і меморіал із флагштком головного державного прапора України. «Багато часу і багато зусиль потрібно було, щоб втілити цей проєкт, щоб над столицею України майорів найбільший державний прапор, який сьогодні добре видно з багатьох куточків нашого міста і вдень, і вночі. Адже в темну пору доби прапор підсвічується. А саме полотнище – справді велетенське – розміром 16 на 24 метри», – сказав Кличко.

Наступного року, за словами мера, міська влада продовжить робити місто гарнішим і затишнішим.

«Плануємо оновити знакові для столиці парки: Маріїнський, Хрещатий, імені Тараса Шевченка, Голосіївський парк імені Рильського. Завершимо капітальний ремонт парку з водними об’єктами на Троєщині та фітнес-парку «Лебедине». Продовжимо ремонтувати великі парки у різних районах столиці, зокрема, «Інтернаціональний», «Орлятко» та Солом’янський ландшафтний парк. Будемо створювати нові зони відпочинку і біля водойм такі, наприклад, як парк біля затоки Берковщина», – повідомив Кличко.

З’являться у столиці і нові гарні об’єкти, привабливі як для киян, так і для гостей нашого міста. «Наступного року ми побудуємо новий пішохідний міст з Оболонської набережної до острова Оболонський. Таким чином створимо туристичний маршрут навколо затоки. Він об’єднає набережну, парк «Наталка» і новий пляж на острові. Цей проект втілюємо за кошти меценатів», – повідомив Кличко.