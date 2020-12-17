Кличко розповів, як Київ зекономив 34 млн грн бюджетних коштів

Цього року завдяки встановленим LED-світильникам місто зекономило 9 млн грн

Завдяки встановленню сучасного вуличного LED-освітлення з 2017 року Київ зекономив на сплаті за електроенергію майже 34 млн грн бюджетних коштів. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив, звітуючи про результати роботи міської влади за 2020 рік.

«У столиці з 2017 року замінили вже майже 36 тисяч старих вуличних світильників на нові і сучасні LEDи. Тільки цього року нове освітлення отримали майже 100 проспектів, вулиць, парків та скверів, прибудинкових територій. LED світильники – це не тільки сучасно, красиво і безпечно. Це – і економія для бюджету міста. Адже світлодіоди дозволяють економити 30-40% на сплаті за електроенергію на рік. Так, на сьогодні загальна економія вже склала майже 34 млн грн. Тільки цього року завдяки встановленим LED-світильникам місто зекономило 9 млн грн», – розповів мер.

За його словами, триватиме модернізація вуличного освітлення і наступного року. Місто планує замінити старі вуличні світильники на сучасні LEDи майже на 50 об’єктах столиці. Це – понад 4 тисячі світильників.

Кличко відзвітував про модернізацію вуличного освітлення. Фото: пресслужба мера Києва

На роботи з капітального ремонту вуличного освітлення наступного року планують виділити майже 200 млн грн.

До слова, зараз Київ прикрашають новорічною ілюмінацією, яку увімкнуть з 19 грудня - у День святого Миколая.