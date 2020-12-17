Із початку року «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 25 млн грн

У 2020 року зі столичних доріг було евакуйовано майже 50 тисяч автівок порушників

Інспекція з паркування в Києві протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто зі столичних вулиць на штрафмайданчики. Загальна сума штрафів, стягнутих у бюджет міста, склала майже 25 мільйонів гривень.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив, звітуючи про результати роботи міської влади в 2020 році.

«Інспекція з паркування сьогодні здійснює контроль за дотриманням правил стоянки, зупинки і паркування в кожному районі міста Києва. У 2020 році здійснили майже 50 тисяч евакуацій авто на штрафмайданчики. Цього року облаштували новий штрафмайданчик на 600 місць в центральній частині міста. Сума надходжень від штрафів до бюджету столиці склала майже 25 мільйонів гривень», – підкреслив мер.

Як повідомлялося, протягом листопада Інспекція з паркування в Києві винесла 7,287 тис. постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування та провела 6,458 тис. евакуацій.

До міського бюджету від сплати штрафів за порушення правил паркування у листопаді надійшло 2,044 млн грн.

Серед порушень:

зупинка на пішохідних переходах – 40% від загальної кількості порушень,

на виїздах із прилеглих територій – 15%,

на смугах громадського транспорту – 10%,

на перехрестях – 8%,

заважали руху іншого транспорту – 8%

на зупинках громадського транспорту – 7%.

У Києві досить часто громадяни самі карають порушників правил паркування. Так, наприклад, Голосіївському районі невідомі зняли всі чотири колеса з автівки «героя парковки».