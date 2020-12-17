  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із початку року «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 25 млн грн

    • Розсилка
    Автомобілі порушників евакуюють на штрафмайданчики - Із початку року «герої парковки» поповнили бюджет Києва на 25 млн грн
    Автомобілі порушників евакуюють на штрафмайданчики
    Фото: Інспекція з паркування

    У 2020 року зі столичних доріг було евакуйовано майже 50 тисяч автівок порушників

    Інспекція з паркування в Києві протягом 2020 року здійснила майже 50 тисяч евакуацій авто зі столичних вулиць на штрафмайданчики. Загальна сума штрафів, стягнутих у бюджет міста, склала майже 25 мільйонів гривень.

    Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив, звітуючи про результати роботи міської влади в 2020 році.

    «Інспекція з паркування сьогодні здійснює контроль за дотриманням правил стоянки, зупинки і паркування в кожному районі міста Києва. У 2020 році здійснили майже 50 тисяч евакуацій авто на штрафмайданчики. Цього року облаштували новий штрафмайданчик на 600 місць в центральній частині міста. Сума надходжень від штрафів до бюджету столиці склала майже 25 мільйонів гривень», – підкреслив мер.

    Як повідомлялося, протягом листопада Інспекція з паркування в Києві винесла 7,287 тис. постанов за порушення правил зупинки, стоянки та паркування та провела 6,458 тис. евакуацій.

    До міського бюджету від сплати штрафів за порушення правил паркування у листопаді надійшло 2,044 млн грн.

    Серед порушень:

    • зупинка на пішохідних переходах – 40% від загальної кількості порушень,
    • на виїздах із прилеглих територій – 15%,
    • на смугах громадського транспорту – 10%,
    • на перехрестях – 8%,
    • заважали руху іншого транспорту – 8%
    • на зупинках громадського транспорту – 7%.

    У Києві досить часто громадяни самі карають порушників правил паркування. Так, наприклад, Голосіївському районі невідомі зняли всі чотири колеса з автівки «героя парковки».

    Теги: Віталій Кличко бюджет автомобіль інспекція парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies