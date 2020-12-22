Натовпи людей без масок: новорічні локації в Києві закриватимуть

На церемонії засвічення вогнів на головній ялинці країни на Софійській площі було близько 4 тис. людей, які не дотримувалися карантинних вимог

Відвідувачі новорічних локацій у столиці не дотримуються правил карантину

Головне управління Держпродспоживслужби у Києві обурене натовпами людей, які збираються на новорічних локаціях у столиці. Фахівці служби шоковані безпечністю громадян і безвідповідальністю з боку організаторів святкових локацій.

Про це заявив очільник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан сайту «Сьогодні».

Держпродспоживслужби має намір посилювати контроль за всіма заходами на новорічні свята, зокрема, за ярмарками. Рубан вважає, що консультації не дали ніяких результатів.

«Ми спостерігали масове скупчення людей, недотримання безпечної дистанції, маскового режиму і елементарних протиепідемічних заходів. Тому консультації закінчилися. Тепер подібні ярмарки просто будуть закриватися, а їх організатори будуть залучатися до кримінальної відповідальності», – сказав він.

За словами глави служби, це стосується усіх новорічних локацій, де не дотримуються правил карантину.

Водночас у КМДА анонсують проведення сільськогосподарських ярмарків, які відбудуться 26-27 грудня у різних районах міста.

На цих ярмарках теж не дотримуються протиепідемічних заходів – без масок як продавці, так і покупці. А на багатьох торгових розкладках продаються не продукти харчування, а одяг, сигарети, посуд, які ніяк не стосуються сільськогосподарської продукції.

Нагадаємо, 19 грудня головна ялинка України на Софійській площі засвітилася вогнями.

Через карантинні обмеження цьогоріч обійшлося без традиційного параду та концерту. На святкуванні попри карантин були присутні до чотирьох тисяч людей, які майже не дотримувалися соціальної дистанції.