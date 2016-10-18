Націоналісти в одному зі столичних кафе понівечили банер із забороненим в Україні репером Тіматі

Власники кафе BlackStar поплатилися за те, що відмовилися виконати вимогу активістів С14

Активісти націоналістичної організації С14 завітали до кафе BlackStar і розірвали банер із зображенням російського співака Тіматі. Про це ідеться на сторінці Facebook організації С14. Свої дії С14 пояснюють тим, що власник закладу відмовився виконати вимогу зняти банер із забороненим в Україні репером. «Відомий російський



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Фото: С14 Активісти С14 нівечать банер із зображенням забороненого в Україні репера Тімоті

Власники кафе BlackStar поплатилися за те, що відмовилися виконати вимогу активістів С14

Активісти націоналістичної організації С14 завітали до кафе BlackStar і розірвали банер із зображенням російського співака Тіматі. Про це ідеться на сторінці Facebook організації С14.

Свої дії С14 пояснюють тим, що власник закладу відмовився виконати вимогу зняти банер із забороненим в Україні репером.

«Відомий російський «репер» є забороненою особою в нашій державі за свої антиукраїнські заяви, підтримав анексію Криму та є автором пісні «Мой друг – Путин». Зняти зображення власник відмовився. Позицію свою пояснив так: «Мне по*уй. А нам - ні. Друзям *уйла тут не місце», - ідеться в повідомленні організації.

Це далеко не перша скандальна акція С14. Наприкінці грудня лідер С14 Євген Карась прогнав з Майдану керівника сайту Страна.ua Ігоря Гужву, плюнувши йому в обличчя.

Ще раніше активісти С14 застосовували силу проти блогера Руслана Коцаби, називаючи його сепаратистом.

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