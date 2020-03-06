Столичний кінотеатр «Краків» доремонтують за 114 млн грн



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Кінотеатр «Краків» він не працював із 2000 року, натомість там знаходився муніципальний театр «Київ»

Цьогоріч виконають капітальний ремонт збудованого в 1968 році кінотеатру «Краків»

Комунальне підприємство «Київкінофільм» 28 лютого за результатами тендера замовило ТОВ «Ж.О.К.» ремонт кінотеатру «Краків» за 114,29 млн грн. Про це повідомляється у системі PrоZorro.

Цьогоріч виконають капітальний ремонт збудованого в 1968 році кінотеатру «Краків» на Русанівській набережній. Він не працював із 2000 року. Відремонтовану будівлю передадуть КП «Європейський культурний центр Краків» для кінопоказів, вистав, концертів тощо.

За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ значна сума піде на фасад.

Також великі кошти відведено на обладнання. Цифровий лазерний 4К проектор типу DLP із підтримуваним розміром екрану до 17 м (56 ф) NEC NC1700L коштує 1,52 млн грн, а цифровий мікшерський пульт DiGiCo X-SD12-D2 – 1,17 млн грн.

Крім того, передбачено акустичне обладнання виробництва L-Acoustics (Франція).

Ціна нинішньої угоди на 7% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 123,07 млн грн.

Створеною в 2017 році київською фірмою «Ж.О.К.» володіє і керує Сергій Хамбір. Він також володіє ТОВ «Септіма» і ТОВ «ЖОК.» та є співзасновником ТОВ «АВС груп», ТОВ «Інвестиційна компанія «Черемшина», ТОВ «ЕлектропівденмонтажКиїв», ТОВ «Економбудкомплектація», ТОВ «Технофасад.» і ГО «Ваш будівельний партнер».

Прокуратура досліджує обставини протиправного заволодіння бюджетними коштами службовцями «Ж.О.К.» під час проведення благоустрою ділянки між будівлями 21 та 23 на Андріївському узвозі у Києві у напрямку фунікулера (будівельні роботи).

Раніше повідомлялося, що Київкінофільм проводить капітальний ремонт кінотеатрів «Краків», «Старт» та «Промінь».

Також повідомлялося, що у кінотеатрі «Краків» планується виконати капітальний ремонт будівлі за 62 млн грн.

Джерело: Наші гроші