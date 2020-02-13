Занедбаний та небезпечний: кінотеатр «Київ» готують до капітального ремонту



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Після попередніх орендарів кінотеатр «Київ» потребує капітального ремонту

Столична влада планує до кінця 2020 року відкрити кінотеатр «Київ»

Тривають підготовчі та погоджувальні процеси для капітального ремонту та відновлення столичного кінотеатру «Київ». Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак.

«Кінотеатр «Київ» – це важлива і знакова будівля для Києва, із власним духом та історією. І, очевидно, що такі культові місця мають бути доглянутими, у належному стані, мають бути корисними для містян і прибутковими для громади. Колишній орендар не вклав в утримування будівлі ні копійки, при цьому нещадно експлуатуючи і сплачуючи місту всього 47 тисяч гривень. Тож, очевидно, що тепер кінотеатр потребує капітального ремонту, над чим ми наразі і працюємо», – розповів Слончак.

Він зазначив, що кінотеатр «Київ» як пам’ятка архітектури місцевого значення потребує особливо ретельного підходу та контролю в питаннях ремонту та погодження, що дещо уповільнює процес відновлення роботи кінотеатру.

За його словами, планується, що кінотеатр «Київ» буде відкрито до кінця цього року.

Однак, це один із надважливих етапів, що місто ретельно тримає на контролі.

«Кінотеатр «Київ» завжди буде для міста культурним центром і працюватиме за профілем. Усе решта – брехня та маніпуляції окремих політиків та бізнесменів. «Київ» однозначно буде простором для національних та міжнародних фестивалів, що роблять наше місто ще більш сучасним, культурним та молодіжним і не може бути по-іншому», – підкреслив Слончак.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко ініціював проведення виїзного засідання постійної Комісії Київради з питань власності в приміщенні кінотеатру «Київ», аби депутати, активісти та журналісти побачили в якому стані перебуває будівля кінотеатру.

Як повідомлялося, будівля кінотеатру «Київ» наразі перебуває у непридатному до використання за призначенням стані.

«Як показало обстеження кінотеатру «Київ», його приміщення нищівно експлуатувалось роками, сюди не вкладалось жодної копійки, а відвідувачі щодня опинялись у небезпеці. Дах у жахливому стані, пліснява на стелі, пожежні виходи замуровані, а у підвалі руйнуються несучі конструкції. Старий орендар не допускав представників міських служб до огляду всіх приміщень. Це стало можливим тільки після того, як орендар звільнив будівлю кінотеатру. Ми хочемо, щоб кінотеатр якомога швидше знов прийняв відвідувачів та проводив кінофестивалі, тому чекаємо депутатів-членів комісії та засоби масової інформації прийти на обговорення подальших дій щодо приведення кінотеатру до належного стану», – повідомив директор КП «Київкінофільм» Денис Хомич.

У мережі зявилося відео, де знято, в якому стані знаходиться кінотеатр після старих орендарів.