Окупанти обстрілюють Київщину та нарощують техніку: найнебезпечніші напрямки

В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку

Оперативна інформація станом на 12:00 на Київщині:

Білоцерківський район

Ситуація контрольована. Ніч пройшла тихо. Було декілька сигналів тривоги. Обстрілів не зафіксовано.

Бориспільський район

Уся територія Бориспільського району перебуває під контролем Бориспільської районної військової адміністрації. У районі об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі, ситуація стабільна. Ситуація у Бориспільській, Переяславській, Яготинській міських, Вороньківській, Гірській, Золочівській, Пристоличній, Студениківській, Дівичківської, Ташанській, Циблівській сільських ОТГ контрольована. Сили оборони – у підвищеній боєготовності. Проводиться робота з укріплення блок-постів.

Бучанський район

Ситуація напружена. Макарівська територіальна громада – немає зв`язку. У Бородянській територіальній громаді зафіксовано переміщення ворога. Громада готується до евакуації. Немішаївською, Дмитрівською, Бучанською, Гостомельською територіальними громадами ворог переміщається технікою. Уночі відбувалися бої в Ірпені. Коцюбинська, Пісківська, Вишнівська, Борщагівська, Білогородська територіальні громади працюють у штатному режимі.

Броварський район

Зафіксовано пересування ворожої техніки населеними пунктами Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад.

У цих 3-х громадах Броварського району проводяться бойові дії. А саме, Калитянська громада: у селах Бервиця, Мокрець, Заворичі, Семиполки; Великодимерська громада: у селах Гребельки, Кулажинці, Русанів, Світильня, Велика Димерка, Богданівка, Шевченкове, неподалік сіл Бобрик та Рудня; Баришівська громада: у селах Перемога, Рудницьке.

Ситуація в даній частині району залишається дуже напруженою. У населених пунктах Калитянської громади Мокрець та Заворичі ситуація стабілізувалася. Ворожі війська відступили. Залишається відсутнім зв’язок. Електропостачання частково відновлене.

У селі Заворичі, внаслідок обстрілу ворожих артилерійських систем, згорів місцевий храм та декілька приватних будинків, що розташовані на східній околиці села.

У результаті бойових дій у с. Світильня частково зруйновані амбулаторія та приміщення сільської ради. Внаслідок влучення ворожого снаряду в підприємство «Феракс» по виробництву м’ясної та ковбасної продукції, що розташоване на околиці села Гоголів, виникла пожежа. Пожежу локалізувати не вдалося, адже на даній території проводяться бойові дії. Також на території селища міського типу Велика Димерка, потрапило під ворожий обстріл підприємство Coca-Cola, де було пошкоджено когенераційну установку.

У селі Рудницьке частково вдалося відновити електропостачання. У с. Перемога ворожі війська дали доступ до будинку для літніх людей, щоб доправити медикаменти та продукти харчування.

Уночі в селищі Баришівка було здійснено ракетний удар, внаслідок чого завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду селища. За попередньою інформацією, жертв немає.

У смт Калинівка та с. Скибин внаслідок ворожого обстрілу також є пошкоджені будинки місцевих мешканців.

У решті громад району об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі. Послуги населенню надаються в повному обсязі. Збоїв у роботі систем тепло-, газо-, водо-, електропостачання та водовідведення, об’єктів критичної інфраструктури немає. Випадки пошкодження житлових будинків відсутні.

Вишгородський район

Ніч пройшла відносно спокійно. Північ району залишається окупованою ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. У Вишгородській, Петрівській та Пірнівській територіальних громадах ситуація контрольована. Населенню надається необхідна допомога. Йде постійне перегрупування сил загарбника. До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам. Людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району.

Славутич повністю ізольований. Є потреба в продуктах харчування та медикаментах. Славутич та ЧАЄС (які мають єдину енергосистему) досі знеструмлені, працюють лише підприємства критичної інфраструктури. Ремонтні роботи по відновленню електропостачання тривають.

Обухівський район

Уся територія Обухівського району перебуває під контролем Обухівської районної військової адміністрації. У районі всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад району працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна, контрольована. Васильківська територіальна громада – ведеться боротьба з диверсійними угрупуваннями.

Фастівський район

Уся територія Фастівського району перебуває під контролем Фастівської районної військової адміністрації. У районі всі об’єкти критичної інфраструктури на території громад працюють у звичайному режимі. Ситуація стабільна та контрольована. Фастівська міська рада приймає біженців та надає допомогу в їх розміщенні.

Небезпечні напрямки

Найбільш небезпечними напрямками залишаються Житомирська траса, Буча – Ірпінь – Гостомель, Макарів, північ Вишгородського району. Бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюються житлові масиви та критична інфраструктура. Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області. В усіх районах Київщини йде боротьба з диверсійними групами.

Сьогодні планується продовження евакуації населення через гуманітарні коридори з Макарівського напрямку, Бучі, Ворзеля, Микуличей, Немішаєво, Бородянки, Гостомеля, Козаровичей. Гуманітарна допомога направляться в усі 7 районів Київщини.

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