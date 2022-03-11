Ідіотська заборона. Чому українських чоловіків треба випускати за кордон

Увімкніть раціональне мислення!

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Проблема появилась из-за того, что сегодня у нас не выпускают военнообязанных за границу. Сейчас вокруг этого образовалась целая индустрия, когда за 5-7 тыс долларов мужчин 18-60 лет выпускают за границу. Я считаю, что нам нужно отменить эту норму и одним махом убрать и коррупцию, и дезорганизацию тыла, и много чего еще. Отмена этой дурацкой нормы несет одни профиты:

1. Мы освободим кучу места в жилищном секторе, которые очень нужны для беженцев. Ведь дело не в том, что сидит какой-то мужчина и ни хера не делает и прячется от военкомов. Но он чаще всего он сидит еще и семьей. Получается, что они банально проедают ресурсы, банально занимают жилплощадь, которая нужна другим людям.

2. Если они уезжают, то уменьшается нагрузка на бюджет, потому что беженцы будут зарабатывать деньги там или получать помощь от европейских стран, если оформляются как беженцы. Более того, на западной Украине огромное количество мужчин работает за рубежом. И шлют деньги домой. Что мы сделали подвесив их? Мы ударили по бюджетам этих семей – мы ударили по государству, которое испытывает огромное перенапряжение из-за того, что Россия убивает нашу экономику. Поэтому нам даже надо поощрять, чтобы такие кормильцы семьи ударно работали и слали деньги сюда. Там стабильная экономическая база и это позволяет просчитывать какой экономический ресурс мы можем получить оттуда с помощью гастарбайтеров.

3. Какой смысл заталкивать в армию немотивированных людей? Ведь мы видим с утра до вечера ролика с пленными российскими солдатами, которые не хотят воевать от слова вообще. Зачем нам наполнять армию и тероборону ( в которую еще надо постараться попасть, потому что оружия и амуниции не хватает) такими людьми? Чтобы они разбегались при первом ударе, как разбегаются россияне? Пусть выедут за границу. Они будут полезнее в логике пунктов 1 и 2. Кроме того, мы же не относимся к людям как к пушечному мясу, тогда какой смысл их держать? Никакого. Все, кто хотели попасть в армию уже там. Именно мотивация сделала нашу армию очень сильной.

4. Как только станет меньше людей на западной, то разгрузится и упростится логистика. Меньше автомобилей, меньше очередей, меньше коррупции. Да, конечно кто-то в Минобороны или погранцов будет плакать, что не получил деньги от обилечивания, но мы же об интересе государства. Или как?

5. Я уверен, что когда ситуация станет ясной, то многие вернутся. Более того, они вернутся мотивированными и полезными членами общества.

Поэтому дурацкую норму надо отменять как можно быстрее.

Джерело: блог Юрія Романенка

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