Ніч у Києві пройшла спокійно, вдень відкрилися магазини та аптеки – Поворозник

Киянам рекомендовано не залишати на довго домівки

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що ніч в Києві пройшла спокійно. В столиці відкрились магазини та аптеки після закінчення комендантської години. Працює громадський транспорт.

В КМДА нагадали, що для сполучення між берегами працюють Північний та Дарницький мости. Працюють також комунальні служби. Місто в усіх районах забезпечене світлом, водою, зв'язком, теплом.

Водіїв просять пропускати машини «швидкої» та транспорт з гуманітарним вантажем. Киянам рекомендовано не залишати на довго домівки та дотримуватись комендантської години.

Нагадаємо, у Києві особи із числа соціально незахищених категорій та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання та отримати продуктові набори.

Водночас варто зазначити: нові супутникові знімки показують, що російський військовий конвой на північний захід від Києва, що розтягнувся більш ніж на 64 кілометри, «значною мірою розосередився і передислокувався».

Триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських військ на всіх напрямках.