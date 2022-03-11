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    Ніч у Києві пройшла спокійно, вдень відкрилися магазини та аптеки – Поворозник

    Ніч у Києві пройшла спокійно, вдень відкрилися магазини та аптеки – Поворозник
    фото з відкритих джерел

    Киянам рекомендовано не залишати на довго домівки

    Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що ніч в Києві пройшла спокійно. В столиці відкрились магазини та аптеки після закінчення комендантської години. Працює громадський транспорт.

    В КМДА нагадали, що для сполучення між берегами працюють Північний та Дарницький мости. Працюють також комунальні служби. Місто в усіх районах забезпечене світлом, водою, зв'язком, теплом.

    Водіїв просять пропускати машини «швидкої» та транспорт з гуманітарним вантажем. Киянам рекомендовано не залишати на довго домівки та дотримуватись комендантської години.

    Нагадаємо, у Києві особи із числа соціально незахищених категорій та ті, хто опинився у складних життєвих обставинах, можуть звернутися до територіальних центрів соціального обслуговування за місцем проживання та отримати продуктові набори.

    Водночас варто зазначити: нові супутникові знімки показують, що російський військовий конвой на північний захід від Києва, що розтягнувся більш ніж на 64 кілометри, «значною мірою розосередився і передислокувався».

    Триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських військ на всіх напрямках.

    Теги: Київ громадський транспорт війна Україна КМДА транспорт місто столиця
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    Ніч у Києві пройшла спокійно, вдень відкрилися магазини та аптеки – Поворозник