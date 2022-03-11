Росія готує наступ на Київ: дані міноборони Британії

За даними британського міноборони, наступу Росії заважають проблеми логістики та сильний опір України

Російські окупанти можуть готувати нову наступальну операцію на Київ, яка буде здійснена найближчими днями. Таку заяву зробило міністерство оборони Великої Британії.

У британському відомстві повідомили, що Росія має намір перезавантажити свої ресурси для відновлення наступальної діяльності найближчими днями.

«Це, ймовірно, буде включати операції проти Києва», – йдеться в повідомленні.

За даними британського Міноборони, наступу Росії заважають проблеми логістики та сильний опір України.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/6agVnIHuZn — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 11, 2022

Водночас варто зазначити: нові супутникові знімки показують, що російський військовий конвой на північний захід від Києва, що розтягнувся більш ніж на 64 кілометри, «значною мірою розосередився і передислокувався».

Триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію російських військ на всіх напрямках.