Росія готує наступ на Київ: дані міноборони Британії

Російські окупанти можуть готувати нову наступальну операцію на Київ, яка буде здійснена найближчими днями. Таку заяву зробило міністерство оборони Великої Британії.

У британському відомстві повідомили, що Росія має намір перезавантажити свої ресурси для відновлення наступальної діяльності найближчими днями.

«Це, ймовірно, буде включати операції проти Києва», – йдеться в повідомленні.

За даними британського Міноборони, наступу Росії заважають проблеми логістики та сильний опір України.

