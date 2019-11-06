У Києві обмежать рух на Броварському проспекті
Обмеження діятиме з 6 по 12 листопада
У Києві на тиждень обмежать рух на Броварському проспекті.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як повідомляється, обмеження діятиме з 6 по 12 листопада.
«На шляхопроводі на перетині вулиці Кіото і Броварського проспекту починається ремонт консольної частини тротуару. Щоб менше впливати на трафік з 8:00 до 14:00 роботи виконувати в напрямку Броварів. А з 14:00 до 20:00 в напрямку центру», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з 1 листопада у Києві обмежили максимальну швидкість руху на автошляхах.
Згідно з новим вимоги, максимальна швидкість автомобіля на дорогах у Києві не повинна перевищувати 50 км/ч.