У Києві обмежать рух на Броварському проспекті



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Обмеження діятиме з 6 по 12 листопада

У Києві на тиждень обмежать рух на Броварському проспекті.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, обмеження діятиме з 6 по 12 листопада.

«На шляхопроводі на перетині вулиці Кіото і Броварського проспекту починається ремонт консольної частини тротуару. Щоб менше впливати на трафік з 8:00 до 14:00 роботи виконувати в напрямку Броварів. А з 14:00 до 20:00 в напрямку центру», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 1 листопада у Києві обмежили максимальну швидкість руху на автошляхах.

Згідно з новим вимоги, максимальна швидкість автомобіля на дорогах у Києві не повинна перевищувати 50 км/ч.