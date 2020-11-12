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    Синоптик розповіла, коли в Україні випаде перший сніг

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    У Києві в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та свіженько, вночі 0-2 градуси тепла, вдень +4+6 градусів - Синоптик розповіла, коли в Україні випаде перший сніг
    У Києві в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та свіженько, вночі 0-2 градуси тепла, вдень +4+6 градусів

    14-15 листопада місцями на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині ймовірний дощ із мокрим снігом

    В Україні 13 листопада буде холодно і без опадів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

    «На значній частині території України завтра очікуються періодичні тумани з погіршенням видимості до 100-400 метрів, холодно. Температура повітря найближчої ночі від 3 морозу до +4 градусів - зимову гуму обов'язково поставте!, на Півдні до +6 градусів, вдень у п'ятницю очікується +3+8 градусів, на Закарпатті й у південній частині до +10 градусів», – прогнозує синоптик.

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    За словами Діденко, у Києві в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та свіженько, вночі 0-2 градуси тепла, вдень +4+6 градусів.

    Метеоролог наголошує, оскільки температура повітря буде низькою, а вночі навіть із «мінусами», то 14-15 листопада місцями на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині ймовірний дощ із мокрим снігом.

    Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

    Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

    До слова, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.

    Теги: прогноз погоди снігопад повітря дощ Наталка Діденко
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