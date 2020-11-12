Синоптик розповіла, коли в Україні випаде перший сніг

У Києві в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та свіженько, вночі 0-2 градуси тепла, вдень +4+6 градусів

14-15 листопада місцями на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині ймовірний дощ із мокрим снігом

В Україні 13 листопада буде холодно і без опадів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

«На значній частині території України завтра очікуються періодичні тумани з погіршенням видимості до 100-400 метрів, холодно. Температура повітря найближчої ночі від 3 морозу до +4 градусів - зимову гуму обов'язково поставте!, на Півдні до +6 градусів, вдень у п'ятницю очікується +3+8 градусів, на Закарпатті й у південній частині до +10 градусів», – прогнозує синоптик.

За словами Діденко, у Києві в п'ятницю, 13 листопада, буде сухо та свіженько, вночі 0-2 градуси тепла, вдень +4+6 градусів.

Метеоролог наголошує, оскільки температура повітря буде низькою, а вночі навіть із «мінусами», то 14-15 листопада місцями на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині та Київщині ймовірний дощ із мокрим снігом.

Нагадаємо, народний синоптик дав прогноз, чи буде в Україні сніг на Новий рік.

Як повідомлялося, жовтень 2020-го став одним з найтепліших у світі за весь час спостережень.

До слова, цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років.