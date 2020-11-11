Столиця України у тридцятці найбрудніших міст світу: чим дихають кияни

Велика кількість автомобілів на дорогах столиці та погодні умови є однією з причин забруднення повітря

Метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у повітрі Києва

Станом на 9:50 11 листопада Київ знаходиться на 23 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 88 при нормі у 50.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «помірний».

Дані ресурсу Iqair про рівень забруднення повітря у містах світу

За даними спостережень на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у період з 3 по 9 листопада 2020 року у повітрі Києва відмічено перевищення гранично допустимих значень (ГДКс.д.) за середньодобовими концентраціями:

завислих речовин (пилу) – у 1,0-1,2 раза на Бессарабській площі, проспекті Перемоги, вулиці Семена Скляренка, вул. Каунаській, площі Перемоги;

діоксиду сірки – у 2,0-2,4 рази – на площі Перемоги, вулиці Інженера Бородіна, Бессарабській площі, проспекті Перемоги, Оболонському проспекті, вул. Каунаській; у 1,0-1,9 раза – на вулицях Олександра Довженка, Семена Скляренка, Академіка Стражеска (перетин з бульваром Вацлава Гавела), бульварі Лесі Українки, Деміївській площі;

оксиду вуглецю – у 1,4-1,5 раза на вул. Семена Скляренка, у 1,0 раза – на проспекті Перемоги;

діоксиду азоту – у 5,7-6,3 раза – на площі Перемоги, вулицях Семена Скляренка, Інженера Бородіна; у 3,0-4,9 рази – на Деміївській площі, вулиці Каунаській, Оболонському проспекті, вул. Довженка, Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки; у 1,5-2,8 рази – на усіх інших постах, за винятком просп. Науки, 37, де перевищень не спостерігалось;

формальдегіду – у 2,0-2,5 рази – на вулицях Каунаській, площах Перемоги і Бессарабській, проспекті Перемоги, бульварі Лесі Українки, вул. Довженка; у 1,0-1,8 раза – на інших постах міста.

Всього на 16-ти стаціонарних постах обсерваторії з 3 по 9 листопада було відібрано та проаналізовано 1640 проб атмосферного повітря.

«Загалом, порівняно з попереднім тижнем, рівень забруднення повітря міста суттєво не змінився. Враховуючи прогнози Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови переважно не сприятимуть розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери», - зазначили фахівці обсерваторії.

Як повідомлялося, у середу, 11 листопада, вранці у Києві туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)