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    Не любив Білу Церкву: під Києвом водій зніс популярну фотозону (фото)

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    Обставини події зʼясовують патрульні поліцейські - Не любив Білу Церкву: під Києвом водій зніс популярну фотозону (фото)
    Обставини події зʼясовують патрульні поліцейські
    Фото: facebook.com/ukrop.bc

    Автомобіль вʼїхав у памʼятний знак I love Bila Tserkva

    Під час дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась у Київській області учора, 14 березня, водій зніс знак-фотозону «Я люблю Білу Церкву» (I love Bila Tserkva) на центральному бульварі міста.

    Про це повідомив у Facebook Анатолій Штефан, який незадовго до аварії сидів на лавочці поряд. Він також опублікував фото наслідків ДТП.

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    Не любив Білу Церкву: під Києвом водій зніс популярну фотозону (фото)
    Не любив Білу Церкву: під Києвом водій зніс популярну фотозону (фото)

    «Обставини поки невідомі, але головне що ніхто не постраждав, бо там дуже жваве місце», – написав чоловік.

    Як видно на знімках, літери з інсталяції розлетілися, знак «лайк» пошкоджено.

    Зі слів очевидців, автівка їхала в напрямку Вокзальної по зустрічній смузі від «Кенгуру». Обставини події зʼясовують патрульні поліцейські.

    Як стало відомо раніше, у ніч на понеділок, 15 березня, на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова автомобіль Toyota влетів в автомобіль Skoda. Від отриманих травм і водій, і пасажирка Skoda загинули на місці.

    Теги: ДТП водій Київщина автомобіль Facebook чоловік час Біла Церква
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