Не любив Білу Церкву: під Києвом водій зніс популярну фотозону (фото)

Автомобіль вʼїхав у памʼятний знак I love Bila Tserkva

Під час дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась у Київській області учора, 14 березня, водій зніс знак-фотозону «Я люблю Білу Церкву» (I love Bila Tserkva) на центральному бульварі міста.

Про це повідомив у Facebook Анатолій Штефан, який незадовго до аварії сидів на лавочці поряд. Він також опублікував фото наслідків ДТП.

«Обставини поки невідомі, але головне що ніхто не постраждав, бо там дуже жваве місце», – написав чоловік.

Як видно на знімках, літери з інсталяції розлетілися, знак «лайк» пошкоджено.

Зі слів очевидців, автівка їхала в напрямку Вокзальної по зустрічній смузі від «Кенгуру». Обставини події зʼясовують патрульні поліцейські.

Як стало відомо раніше, у ніч на понеділок, 15 березня, на перехресті проспекту Шухевича та бульвару Перова автомобіль Toyota влетів в автомобіль Skoda. Від отриманих травм і водій, і пасажирка Skoda загинули на місці.