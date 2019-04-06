На Київщині підліток на «Мазді» збив насмерть двох молодих дівчат і втік



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Керманич втік з місця події, залишивши автомобіль

Дівчата в пізній час поверталися додому дорогою, а водій «Мазди» скоїв на них наїзд

Сьогодні вночі, 6 квітня, на околиці села Піщана Білоцерківського району, поліцейські виявили пошкоджений автомобіль «Мазда» та тіла двох загиблих молодих дівчат поблизу нього. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

«Працівники поліції, які прибули на місце події, встановили особи загиблих. Ними виявилися 18-річна жителька цього ж села та 16-річна столична мешканка. Ймовірно, дівчата в пізній час поверталися додому дорогою, а водій «Мазди» скоїв на них наїзд. Внаслідок чого, від отриманих травм вони загинули на місці. Сам керманич втік з місця події, залишивши автомобіль», — йдеться у повідомленні.

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Під час розслідування стало відомо, що напередодні 19-річний хлопець, житель села Храпачі Білоцерківського району, взяв без дозволу ключі від автомобіля «Мазда», який належав його батькам та виїхав в нічний час.

Зазначають, що слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці спрямовують всі сили та засоби на встановлення місцезнаходження молодика, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду.