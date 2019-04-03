Не поділили квартиру: у центрі Києва сталася смертельна стрілянина



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Конфлікт стався у будинку на вул. Круглоуніверситетській, 7 Фото: Обозреватель

У результаті конфлікту через квартиру загинула людина

Увечері у вівторок, 2 квітня, у Печерському районі Києва в результаті конфлікту загинула людина.

Надзвичайна подія трапилася близько 20:00 на вулиці Круглоуніверситетській, 7, повідомляє «Обозреватель».

За твердженням джерел видання, була давня суперечка власників квартири й судові тяжби. Увечері один із них задумав вирішити проблему силовим шляхом і приїхав із «групою підтримки».

Той власник житла, який перебував у квартирі, відкрив вогонь по непроханих гостях, які вибивали двері.

58-річний чоловік стріляв із турецької рушниці Kral Arms Tactical. Постраждалого врятувати не вдалося.

Стрілка затримали правоохоронці.

Як повідомлялося, у центрі Харкова в суботу, 30 березня, невідомий відкрив стрілянину з травматичної зброї. Інцидент стався о 17:57 на вулиці Сумській. За попередніми даними, між чоловіками виникла сварка, в ході якої один з них застосував пристрій для відстрілу гумовими кулями.