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    У Києві невідомі обливають автомобілі кислотою (фото, відео)

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    Пошкодження автомобіля на&nbsp;вул. Беретті, 5 - У Києві невідомі обливають автомобілі кислотою (фото, відео)
    Пошкодження автомобіля на вул. Беретті, 5
    Фото: Київ оперативний

    Зафіксовано два випадки пошкодження автівок кислотою

    У Києві вже трапилося декілька випадків обливання кислотою автомобілів.

    Про них повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Один із таких випадків стався на вул. Олени Теліги. Кислотою пошкоджено двері автівка Ford, яка була запаркована поблизу із будинком і нікому не заважала.

    Крім того, 9 листопада вдень було облито кислотою автомобіль, припаркований у дворі будинку на вул. Беретті, 5. У цьому випадку не обійшлося без постраждалих. Маленький син власників автівки з необережності притулився долоньками до машини і отримав опіки.

    Син власників автомобіля притулився руками до машини і отримав опіки
    Син власників автомобіля притулився руками до машини і отримав опіки

    Власники пошкоджених автомобілів просять очевидців допомогти у встановленні зловмисників.

    Як повідомлялося, 15 листопада на Позняках новенький автомобіль Skoda Octavia провалився в яму, яку недбало залишили комунальні служби без загородження.

    Теги: Київ кримінал вандалізм автомобіль
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