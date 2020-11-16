У Києві невідомі обливають автомобілі кислотою (фото, відео)

Зафіксовано два випадки пошкодження автівок кислотою

У Києві вже трапилося декілька випадків обливання кислотою автомобілів.

Про них повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Один із таких випадків стався на вул. Олени Теліги. Кислотою пошкоджено двері автівка Ford, яка була запаркована поблизу із будинком і нікому не заважала.

Крім того, 9 листопада вдень було облито кислотою автомобіль, припаркований у дворі будинку на вул. Беретті, 5. У цьому випадку не обійшлося без постраждалих. Маленький син власників автівки з необережності притулився долоньками до машини і отримав опіки.

Син власників автомобіля притулився руками до машини і отримав опіки

Власники пошкоджених автомобілів просять очевидців допомогти у встановленні зловмисників.

Як повідомлялося, 15 листопада на Позняках новенький автомобіль Skoda Octavia провалився в яму, яку недбало залишили комунальні служби без загородження.