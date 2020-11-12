На Майдані неповнолітній вдарив ножем незнайомця

Потерпілого у задовільному стані госпіталізували до медичного закладу

Днями близько 6 години ранку до чергової частини поліції Києва надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка на Майдані Незалежності. Оперативний черговий направив на місце скоєння злочину слідчо-оперативну групу та наряди патрульної поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці оперативно прибули на місце виклику та провели ряд необхідних першочергових слідчих дій.

«Ми з’ясували, що на Майдані Незалежності між молодиками виник конфлікт. Під час інциденту один із його учасників наніс 28-річному опоненту ножове поранення у спину. Потерпілого у задовільному стані госпіталізували до медичного закладу, а наряд патрульної поліції затримав зловмисника поруч з місцем скоєння правопорушення», – розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

17-річного мешканця Київської області затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, слідчі вилучили у правопорушника речовий доказ – ніж, який направили на проведення експертизи.

17-річного мешканця Київської області затримали і взяли під домашній арешт

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі оголосили фігуранту підозру у скоєнні злочину.

Суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного засобу контролю.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Як повідомлялося, нещодавно у Переяславі чоловік у стані наркотичного сп'яніння серед вулиці напав на вагітну жінку з ножем.