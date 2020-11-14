У Києві троє чоловіків влаштували перестрілку з поліцією

Незважаючи на численні поранення, поліцейські затримали злочинців

Троє чоловіків влаштували стрілянину в одному з районів столиці, тричі поранивши співробітника поліції. Про це повідомляє прес-служба ГУНП Київської області.

Повідомляється, що інцидент стався в п’ятницю, 13 листопада, в Святошинському районі столиці. Патрульні зупинили підозрілий автомобіль на вулиці Героїв Космосу, як раптово з машини вибігло троє людей і почали стріляти по правоохоронцях. Один з поліцейських був поранений, але попри це зміг застосувати табельну вогнепальну зброю і разом з напарником знешкодити тих, хто стріляв.

В ході обшуку поліція виявила у чоловіків незаконну вогнепальну зброю, набір професійних відмичок, рації і гранату РГД-5.

Постраждалого поліцейського госпіталізували і надали йому необхідну допомогу. Його життю нічого не загрожує.

За інформацією видання Obozrevatel , особи зловмисників вдалося встановити.

Одним із тих, хто стріляв виявився 43-річний Мар’ян Маковський з міста Кам’янець-Подільський Хмельницької області. З 2017 року він перебуває в розшуку за незаконне поводження зі зброєю. Попри те, що в базі МВС він вже не числиться, на сайті «Миротворець» ще залишилася про нього інформація. Крім того, раніше він був судимий за вбивство і розбій, а в 2019 році позбавлений батьківських прав.

Другим затриманим виявився Петро Мацак з Ужгорода Закарпатської області. У 2010 році він став «містером Україна», після чого брав участь у конкурсі краси «Mister International 2010» в Джакарті (Індонезія). За інформацією від агентства, з яким він раніше співпрацював, Мацак вже давно залишив кар’єру і живе в Києві.

З 2015 року чоловік був помічений в «поганій компанії», а за словами знайомого у нього були проблеми з поліцією. Мацак проходив у справі про крадіжки в будинках і суд виніс підсудним вирок у вигляді 5 років позбавлення волі, проте їм вдалося відбутися випробувальним терміном.

Також затриманий 43-річний Валерій Зіков з Хмельницької області, який у 2008 році був засуджений за грабіж.