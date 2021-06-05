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    «Не там припаркувався» – вулицями Києва провезли літак

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    Щоб пропустити літак, транспорту довелося зупинитися - «Не там припаркувався» – вулицями Києва провезли літак
    Щоб пропустити літак, транспорту довелося зупинитися
    Фото: скріншот із відео Telegram-каналу Dtp.kiev.ua

    Літак провезли Повітрофлотським проспектом столиці, який веде до аеропорту «Київ»

    Літак в супроводі спецтехніки проїхав вулицями Києва у ніч проти суботи, 5 червня. Про це повідомляє Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

    Відомо, що літак провезли Повітрофлотським проспектом столиці, який веде до аеропорту «Київ».

    На опублікованому відео можна побачити, як літак їде нічною вулицею в супроводі спеціальної техніки, через що іншому транспорту довелося сповільнитися.

    «У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть ... літак», – ідеться у підписі до відеоролика.

    У коментарях люди жартують, що літак не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.

    Нагадаємо, у Державному музеї авіації ім. Антонова в Києві працює унікальна фотовиставка «Янголи Чорного моря» відомого військового фотографа і волонтера Дмитра Муравського.

    У рамках проєкту представлені 12 фотознімків бойових літаків Військово-повітряних сил України, зроблені у вересні 2020 року під час проведення масштабних навчань Повітряних сил України над акваторією Чорного моря.

    В об'єктив фотографа потрапили літаки типів МІГ-29, МІГ-29УБ, СУ-25, СУ-27 і СУ-27УБ з бойовим озброєнням на борту.

    Теги: Київ музеї літак час
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    «Не там припаркувався» – вулицями Києва провезли літак