«Не там припаркувався» – вулицями Києва провезли літак

Літак провезли Повітрофлотським проспектом столиці, який веде до аеропорту «Київ»

Літак в супроводі спецтехніки проїхав вулицями Києва у ніч проти суботи, 5 червня. Про це повідомляє Telegram-канал Dtp.kiev.ua.

Відомо, що літак провезли Повітрофлотським проспектом столиці, який веде до аеропорту «Київ».

На опублікованому відео можна побачити, як літак їде нічною вулицею в супроводі спеціальної техніки, через що іншому транспорту довелося сповільнитися.

«У Києві на Повітрофлотському проспекті везуть ... літак», – ідеться у підписі до відеоролика.

У коментарях люди жартують, що літак не там припаркувався, тож тепер його евакуюють.

Нагадаємо, у Державному музеї авіації ім. Антонова в Києві працює унікальна фотовиставка «Янголи Чорного моря» відомого військового фотографа і волонтера Дмитра Муравського.

У рамках проєкту представлені 12 фотознімків бойових літаків Військово-повітряних сил України, зроблені у вересні 2020 року під час проведення масштабних навчань Повітряних сил України над акваторією Чорного моря.

В об'єктив фотографа потрапили літаки типів МІГ-29, МІГ-29УБ, СУ-25, СУ-27 і СУ-27УБ з бойовим озброєнням на борту.