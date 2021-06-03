У музеї авіації в Києві покажуть «Янголів Чорного моря»

Експозиція «Янголи Чорного моря» мультимедійна і буде складатися з двох частин

У Державному музеї авіації ім. Антонова в Києві пройде унікальна фотовиставка «Янголи Чорного моря» відомого військового фотографа і волонтера Дмитра Муравського.

У рамках проєкту будуть представлені 12 фотознімків бойових літаків Військово-повітряних сил України, зроблені у вересні 2020 року під час проведення масштабних навчань Повітряних сил України над акваторією Чорного моря.

В об'єктив фотографа потрапили літаки типів МІГ-29, МІГ-29УБ, СУ-25, СУ-27 і СУ-27УБ з бойовим озброєнням на борту.

Зйомка проводилася безпосередньо з відкритої рампи літака Ан-26, спеціально підготовленого для цього завдання, а також з борту СУ-27УБ. Знімки були зроблені як з гранично низької висоти, де маневрували пілоти при нанесенні ударів по поверхні землі, так і з висоти в 33 тис. футів (10 км) над землею.

Дмитро Муравський проводив зйомки з борту СУ-27УБ

На фотографіях автору вдалося відобразити унікальні моменти. Літаки зняті в таких ракурсах, які часто не помічають навіть самі льотчики під час польотів. В одній з робіт відображений унікальний момент парного пуску ракет класу повітря-повітря. Через швидкості пострілу його не тільки дуже складно зняти, але і самі стрільби бойовими ракетами трапляються досить рідко.

Виставка розпочне свою роботу 4 червня і буде доступна для відвідування протягом року. Експозиція буде представлена в одному з бетонних ангарів музею – сховищі для винищувачів, площею в 230 м. кв. Простір буде наповнений декількома видами медіа-носіїв в різних площинах. Роботи віддруковані на надлегких алюмінієвих панелях із застосуванням цифрових технологій високоточного друку.

Експозиція «Янголи Чорного моря» мультимедійна і буде складатися з двох частин. Крім серії фотознімків Дмитра Муравського, в рамках проєкту також буде транслюватися однойменний короткометражний документальний фільм, в основу якого ліг великий архів автора за 11 років польотів на бойової авіації – сотні годин відео, яке знімалося з метою контролю при проведенні зйомок. Режисером відео виступив Семен Горов.