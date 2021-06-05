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    Більшість областей України відповідають показникам «зеленої зони» карантину, – МОЗ

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    «Зелений» рівень епідемічної небезпеки дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення

    Фото з відкритих джерел

    Варто нагадати, що вся країна наразі перебуває у жовтій зоні

    Станом на суботу, 5 червня, показникам «зеленої зони» в Україні відповідає 15 областей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

    Так, за даними МОЗ, «зелений» рівень епідемічної небезпеки дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо:

    • захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів України менш як 50 відсотків епідемічного порогу,
    • коефіцієнт виявлення випадків інфікування Covid-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менш як 5 відсотків.

    У двох областях за минулу добу покращилась ситуація з коронавірусом. Донецька та Львівська область знизила коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Там він становить 4,6% і 4,4% відповідно.

    Згідно з показниками відомства, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області та місто Київ близькі до »зеленої зони» за коефіцієнтом виявлення нових випадків інфікування.

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    Нагадаємо, станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1065 осіб, летальних випадків – 86, одужало – 8330 осіб.

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    Теги: Київ хвороби епідемія вакцинація коронавірус
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    Більшість областей України відповідають показникам «зеленої зони» карантину, – МОЗ