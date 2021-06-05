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    У Києві виявили ще 497 хворих на коронавірус, померли 10 людей

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    Одужали минулої доби 1213 людей - У Києві виявили ще 497 хворих на коронавірус, померли 10 людей
    Одужали минулої доби 1213 людей
    Фото з відкритих джерел

    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі

    Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

    «497 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 10 людей. Усього за період пандемії в місті 5126 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 208936», – повідомив Кличко.

    За його словами, за добу захворіло 287 жінок віком від 21 до 89 років та 187 чоловіків віком від 23 до 75 років, а також 8 дівчаток від шести до 16 років і 15 хлопчиків від дев’яти місяців до 14 років.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 111, у Дарницькому – 107 та в Святошинському районі – 85 випадків.

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    Госпіталізували до лікарень столиці 41 хворого на коронавірус, а також 37 пацієнтів із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 1213 людей. Загалом коронавірус подолали 180 797 мешканців столиці.

    Нагадаємо, станом на 5 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1897 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 91 дитина та 65 медпрацівників.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1065 осіб, летальних випадків – 86, одужало – 8330 осіб.

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    Теги: Віталій Кличко Київ хвороби коронавірус
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    У Києві виявили ще 497 хворих на коронавірус, померли 10 людей