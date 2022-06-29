«Не треба вигадувати велосипед». Кличко на відкритті саміту НАТО назвав ціль України

Україні потрібен альянс НАТО так само, як НАТО потрібна сильна і успішна Україна, зазначив мер Києва

Міський голова Києва Віталій Кличко на відкритті саміту НАТО назвав стратегічну мету України. Про це Кличко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

На відкритті самміту НАТО журналісти запитали у Кличка, чого має прагнути Україна, аби мати гарантії безпеки.

«Я зазначив, що стратегічна мета, закріплена в Конституції України, – це вступ нашої держави до ЄС та НАТО. Тому, не потрібно винаходити велосипед. Переконаний, своєю боротьбою проти російської агресії Україна довела, що без неї сьогодні неможливо забезпечити мир та стабільність в Європі та Трансатлантичному просторі. Україні потрібен альянс НАТО так само, як НАТО потрібна сильна і успішна Україна», – написав Кличко.

Нагадаємо, вчора на полях саміту НАТО Туреччина підтримала вступ Швеції та Фінляндії в Північноатлантичний альянс. Конкретні кроки будуть обговорюватися протягом двох днів.