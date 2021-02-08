Снігопад у Львові: Садовий та працівники міськради взялися за лопати (фото)

Садовий зізнався, що в засніжених вулицях винен він сам

З огляду на рекордну кількість снігових опадів, яка випала за останню добу у Львові, прибирати вулиці і площі міста вийшли працівники Львівської ратуші, районних адміністрацій та комунальних служб. Про це повідомили в пресслужбі міської ради.

«У нас за останню добу випало 35 см снігу, і так виглядає, що наступні 10 днів його буде дуже багато, і нема в природі стільки техніки, яка могла би одночасно все це прибрати. Тому кожен, хто де живе і працює, власники магазинів, кафе, готелів повинні виходити й наводити порядок. Це об’єднає нас усіх», – повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Зібралися посадовці о 15:00 поблизу ратуші. Надалі усіх охочих поділили на групи та відправили прибирати різні локації у центрі міста. До такої акції долучився і сам Садовий, який прибирав ділянку поблизу Церкви святого Андрія.

Також Садовий зазначив, що він разом із родиною вчора та сьогодні розчистив територію біля будинку.

«Я знаю, що у цьому снігопаді винен в першу чергу я, як міський голова. Це правило, яке я сам встановив і тільки так воно має працювати. Але все ж давайте не забувати про співвідповідальність за своє майно і побут», – сказав він.

У понеділок, 8 лютого, у Львові випали значні опади (сніг, мокрий сніг та дощ). На дорогах ожеледиця, на окремих ділянках – снігові замети. До кінця доби місцями триватиме сильний сніг, мокрий сніг. У місті огогосили ІI рівень небезпечності, помаранчевий.

Західний циклон на цьому тижні принесе сніг до 40 сантиметрів у північну частину України. На наступному тижні після приходу антициклону сніг припиниться, але температура знизиться.