Сніговий колапс у Києві: рятувальники відбуксирували шість вантажівок (фото)

Рятувальники відбуксирували вантажівки, що застрягли на вул. Олени Теліги

Рятувальники задіяні на дорогах, де ускладнено рух

У зв’язку з погіршенням погодних умов у Києві від столичного управління ДСНС задіяні три спеціальні автомобілі підвищеної прохідності на ділянках доріг, де можливе ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Зокрема, сьогодні на вул. Олени Теліги рятувальники спільно з КП «Київпастранс» відбуксували шість вантажних автомобілів на безпечну ділянку дороги.

Загалом на добовому чергуванні в підрозділах Головного управління ДСНС у Києві перебуває 423 чоловіки особового складу та 96 основних та спеціальних автомобілів.

Як повідомлялося, сьогодні близько 11 години дві вантажівки заблокували рух вулицею Олени Теліги в Києві.

За даними Укргідрометцентру, у Києві 8 лютого значний сніг (кількість опадів 7-19 мм), посилення швидкості вітру до 15-24 м/с та хуртовина - випадіння снігу при швидкості вітру до 12 м/с.

Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста.

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

Через снігопад у Києві транспортний колапс.