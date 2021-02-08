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    Сніговий колапс у Києві: рятувальники відбуксирували шість вантажівок (фото)

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    Рятувальники відбуксирували вантажівки, що застрягли на вул. Олени Теліги&nbsp; - Сніговий колапс у Києві: рятувальники відбуксирували шість вантажівок (фото)
    Рятувальники відбуксирували вантажівки, що застрягли на вул. Олени Теліги 
    Фото: ДСНС

    Рятувальники задіяні на дорогах, де ускладнено рух

    У зв’язку з погіршенням погодних умов у Києві від столичного управління ДСНС задіяні три спеціальні автомобілі підвищеної прохідності на ділянках доріг, де можливе ускладнення руху транспорту. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

    Зокрема, сьогодні на вул. Олени Теліги рятувальники спільно з КП «Київпастранс» відбуксували шість вантажних автомобілів на безпечну ділянку дороги.

    Загалом на добовому чергуванні в підрозділах Головного управління ДСНС у Києві перебуває 423 чоловіки особового складу та 96 основних та спеціальних автомобілів.

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    Сніговий колапс у Києві: рятувальники відбуксирували шість вантажівок (фото)
    Сніговий колапс у Києві: рятувальники відбуксирували шість вантажівок (фото)
    Сніговий колапс у Києві: рятувальники відбуксирували шість вантажівок (фото)
    Сніговий колапс у Києві: рятувальники відбуксирували шість вантажівок (фото)

    Як повідомлялося, сьогодні близько 11 години дві вантажівки заблокували рух вулицею Олени Теліги в Києві.

    За даними Укргідрометцентру, у Києві 8 лютого значний сніг (кількість опадів 7-19 мм), посилення швидкості вітру до 15-24 м/с та хуртовина - випадіння снігу при швидкості вітру до 12 м/с.

    Для прибирання доріг столиці від снігу нині задіяно 453 одиниці спецтехніки. Працюють вони у кожному районі міста. 

    З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами. 

    Через снігопад у Києві транспортний колапс.

    Теги: Київ ДСНС дороги вантажівки рятувальники снігопад
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