На засніженій Житомирщині вантажівка в'їхала у паркан, є загиблий (відео)

На Житомирщині 8 лютого значний сніг та хуртовина

Унаслідок ДТП водій загинув на місці

У понеділок, 8 лютого, на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району вантажівка в’їхала в паркан приватного домогосподарства. Водій загинув, розповіла пресофіцерка патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носадчук.

За словами Носадчук, дорожньо-транспортна пригода сталася на 155 кілометрі автодороги М-06 Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району.

Водій, керуючи автомобілем MAN, не впорався з керуванням, проїхав три двори, два паркани, зніс гараж та зупинився перед третім парканом приватного домогосподарства. Унаслідок ДТП водій загинув на місці.

Носадчук повідомила, що водій – громадянин Республіки Білорусь, 1962 року народження. За попередньою інформацією, ймовірною причиною ДТП могло стати погане самопочуття водія. Транспортний засіб зареєстрований у РФ.

У понеділок, 8 лютого, в Житомирській області складні погодні умови: значний сніг та хуртовина, на дорогах ожеледиця, пориви вітру складають 15-20 м/с.

У зв'язку зі значними опадами з понеділка 8 лютого тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на деяких дорогах в Житомирській, Чернігівській, Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській та Полтавській областях.

Західний циклон на цьому тижні принесе сніг до 40 сантиметрів у північну частину України. На наступному тижні після приходу антициклону сніг припиниться, але температура знизиться.