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    На засніженій Житомирщині вантажівка в'їхала у паркан, є загиблий (відео)

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    На Житомирщині 8 лютого значний сніг та хуртовина - На засніженій Житомирщині вантажівка в'їхала у паркан, є загиблий (відео)
    На Житомирщині 8 лютого значний сніг та хуртовина
    Фото: Поліція Житомирської області

    Унаслідок ДТП водій загинув на місці

    У понеділок, 8 лютого, на трасі Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району вантажівка в’їхала в паркан приватного домогосподарства. Водій загинув, розповіла пресофіцерка патрульної поліції Житомирської області Тетяна Носадчук. 

    За словами Носадчук, дорожньо-транспортна пригода сталася на 155 кілометрі автодороги М-06 Київ-Чоп у селі Березівка Житомирського району.

    Водій, керуючи автомобілем MAN, не впорався з керуванням, проїхав три двори, два паркани, зніс гараж та зупинився перед третім парканом приватного домогосподарства. Унаслідок ДТП водій загинув на місці.

    Носадчук повідомила, що водій – громадянин Республіки Білорусь, 1962 року народження. За попередньою інформацією, ймовірною причиною ДТП могло стати погане самопочуття водія. Транспортний засіб зареєстрований у РФ. 

    У понеділок, 8 лютого, в Житомирській області складні погодні умови: значний сніг та хуртовина, на дорогах ожеледиця, пориви вітру складають 15-20 м/с.

    У зв'язку зі значними опадами з понеділка 8 лютого тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на деяких дорогах в Житомирській, Чернігівській, Волинській, Рівненській, Київській, Черкаській та Полтавській областях.

    Західний циклон на цьому тижні принесе сніг до 40 сантиметрів у північну частину України. На наступному тижні після приходу антициклону сніг припиниться, але температура знизиться.

    Теги: ДТП Житомир аварія снігопад негода
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