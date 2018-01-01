Нелегальні мігранти маринували для киян м’ясо

Нелегальні мігранти працювали у столичному підпільному м’ясному цеху

У Києві виявили підпільний м’ясопереробний цех де працювали нелегальні мігранти. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, підпільний цех був виявлений правоохоронцями у результаті санкціонованого обшуку на проспекті Степана Бандери. Там працювали десять громадян іншої держави без документів, що дають право перебувати



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Нелегальні мігранти працювали у столичному підпільному м’ясному цеху

У Києві виявили підпільний м’ясопереробний цех де працювали нелегальні мігранти. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, підпільний цех був виявлений правоохоронцями у результаті санкціонованого обшуку на проспекті Степана Бандери. Там працювали десять громадян іншої держави без документів, що дають право перебувати на території України.

Працівники поліції з’ясували, що у приміщенні підприємства чоловіки і жінки працювали та жили. Більше того, аби не привертати до себе увагу, нелегали працювали вночі. За фактом незаконного перебування на території України на іноземців складені протоколи за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз вирішується питання щодо подальшого місця проживання іноземців.

Відносно роботодавця – місцевого мешканця, який організував нелегальний цех, складено протокол за ст. 204 (Порушення порядку працевлаштування, прийняття на навчання, надання житла, реєстрації іноземців та осіб без громадянства та оформлення для них документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Окрім того, буде ретельно перевірена законність його підприємницької діяльності.

В операції брали участь працівники управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з колегами із прокуратури, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів та Державної міграційної служби.